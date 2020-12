Roger Federer a déclaré que sa convalescence après deux chirurgies au genou gauche plus tôt cette année avait pris plus de temps que prévu et il ne sait pas s’il sera prêt pour l’Open d’Australie.

Federer, qui aura 40 ans en août l’année prochaine, n’a pas disputé de match de compétition depuis sa défaite face à Novak Djokovic en demi-finale cette saison à Melbourne Park.

Le vainqueur de 20 titres en simple du Grand Chelem, un record qu’il partage avec Rafa Nadal, a déclaré en octobre qu’il s’entraînait sans douleur et s’attendait à revenir sur le circuit lors du premier Grand Chelem de l’année.

«J’aurais espéré que je serais à 100% en octobre. Mais je ne le suis toujours pas aujourd’hui. Ce sera serré pour l’Open d’Australie », a déclaré Federer dimanche soir lors d’une cérémonie de remise de prix en Suisse.

«La deuxième opération du genou a été un énorme amortisseur, mais au cours des six derniers mois, il y a eu des progrès constants.

«Voyons comment se dérouleront les deux prochains mois. J’ai fait beaucoup de physio et de travail physique ces derniers temps, voyons maintenant comment se porte le tennis.

L’Open d’Australie est prévu du 18 au 31 janvier, mais il a été rapporté qu’il pourrait être repoussé à une fenêtre du 8 au 21 février en raison de COVID-19[feminine protocoles.

Même avec un retard de trois semaines, cela pourrait ne pas être suffisant pour Federer, qui a remporté six fois l’Open d’Australie.

«C’est une course contre la montre pour l’Open d’Australie. Je suis curieux de voir si cela commencera le 8 février », a déclaré Federer.

«Bien sûr, cela aiderait si j’avais un peu plus de temps.»

Federer a été élu meilleur athlète suisse depuis 1950 lors de la cérémonie de dimanche et a déclaré que c’était un honneur «incroyable».

«J’espère qu’il y a encore quelque chose à voir de moi l’année prochaine», a-t-il ajouté. «Mais si c’était ça, ça aurait été une fin incroyable pour moi à ces Sports Awards.»