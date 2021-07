Roger Federer n’est pas sûr de l’avenir de Wimbledon après sa défaite en quart de finale – mais souhaite continuer à jouer | Actualités Tennis

Roger Federer a-t-il joué son dernier match à Wimbledon ?

Roger Federer admet qu’il ne sait pas s’il a joué son dernier match à Wimbledon, mais ne se précipite pas pour parler de retraite après avoir vu sa poursuite d’un neuvième titre en simple au All England Club se terminer par une défaite en quarts de finale contre Hubert. Hurkacz.

La foule du court central a fait connaître ses sentiments à ce sujet alors qu’elle lui faisait ses adieux avec des chants de « un an de plus » à sa sortie, après avoir également rendu hommage au huit fois champion de Wimbledon avec une ovation debout enthousiaste alors que Hurkacz se préparait voir le match tout en menant 5-0 dans le troisième set.

Federer était revenu de deux sets à gagner à 10 reprises dans sa carrière, mais n’a jamais semblé susceptible d’en faire 11 car il a perdu un set à aimer pour la première fois lors de ses 22 apparitions à Wimbledon.

« Je ne sais pas, je ne sais vraiment pas. Je dois me regrouper », a déclaré Federer lorsqu’on lui a demandé si c’était sa dernière fois sur le court central.

« Mon objectif était toujours pour l’année dernière et plus encore de toujours essayer de jouer un autre Wimbledon. L’objectif initial, comme vous le savez, était de jouer l’année dernière. De toute façon, cela n’allait jamais arriver. Plus la pandémie a frappé.

« J’ai pu y arriver cette année, ce dont je suis vraiment heureux. Comme je l’ai dit, avec tout ce qui vient après Wimbledon, nous allions toujours nous asseoir et en parler car clairement maintenant Wimbledon est terminé.

« Je dois prendre quelques jours. Évidemment, nous allons parler un peu ce soir, selon ce que je ressens, puis les prochains jours également. Ensuite, nous partons de là. faire pour être en meilleure forme et être plus compétitif.

« Je suis en fait très heureux d’avoir été aussi loin que je l’ai fait ici et j’ai pu jouer à Wimbledon au niveau que j’ai fait après tout ce que j’ai traversé. Bien sûr, j’aimerais y rejouer, mais à mon âge vous n’êtes jamais sûr de ce qui vous attend. »

Federer remercie le public de Wimbledon pour son soutien

Federer n’a disputé que deux des cinq derniers tournois du Grand Chelem en raison de problèmes de blessures, la nature laborieuse de la défaite de mercredi ne faisant que soulever de nouvelles questions concernant l’avenir du joueur de 39 ans.

« Il s’agit simplement d’avoir une perspective », a ajouté Federer après qu’on lui ait demandé si la retraite était une possibilité. « Vous savez que vous avez besoin d’un objectif lorsque vous êtes en cure de désintoxication avec ce que j’ai fait. Vous ne pouvez pas penser à toute la montagne à gravir en même temps. Vous devez y aller par étapes. Wimbledon était la première super étape initiale, si vous aimer.

« Pour moi, maintenant que c’est fini, il faut juste tout réévaluer. Il faut s’asseoir, en parler, ce qui s’est bien passé, ce qui s’est moins bien passé, où est le corps, où est le genou, où est Comme vous pouvez le voir, c’était une lutte pour moi et un effort supplémentaire tout le temps, surtout quand les choses se compliquent contre Felix à Halle ou aujourd’hui contre Hurkacz.

« Je savais que ça allait être vraiment difficile, pour être honnête. Maintenant, je dois juste parler à l’équipe, prendre mon temps, ne pas me sentir pressé par vous ou quelqu’un d’autre, d’ailleurs. Je dois prendre mon temps, prendre la bonne décision, la seule décision que je veux prendre et là où je me sens le plus à l’aise. C’est là que ça me laisse. Mais, non, j’espère que ça n’arrivera pas. Le but est de jouer, bien sûr [smiling]. »

Federer, qui aura 40 ans en août, a subi une intervention chirurgicale au genou droit à deux reprises en 2020 et a admis qu’il avait espéré une récupération plus rapide au cours d’un processus de rééducation long et épuisant.

Il est arrivé au tournoi n’ayant disputé que huit matchs cette saison, dont une défaite contre Felix Auger-Aliassime à Halle en Allemagne, où il avait précédemment remporté 10 titres.

« Je me suis senti très déçu sur le moment lui-même, je le suis toujours », a expliqué Federer. « En même temps, il y a toujours un poids qui tombe de vos épaules lorsqu’un tournoi est terminé, lorsqu’un but énorme est marqué ou manqué. Cela n’a pas d’importance en fait.

« Vous sentez que le poids a disparu et que vous êtes épuisé. Je me sens horriblement épuisé. Je pourrais aller faire une sieste maintenant. C’est ce que je ressens. C’est un sentiment amusant à avoir, pour être honnête. Vous mettez tout en jeu, et quand tout est fini, vous pouvez simplement aller dormir parce que vous êtes tellement épuisé par le mental, que vous vous poussez en avant et que vous essayez tout.

« Les 18 derniers mois ont été longs et difficiles. Encore une fois, si je prends le recul, je suis toujours très heureux de beaucoup de choses qui se sont passées ces dernières semaines, ces derniers mois. Je sais que je serai à nouveau optimiste sous peu . »

