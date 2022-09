Roger Federer ne jouera-t-il pas en simple à la Laver Cup ?

Roger Federer a indiqué mardi qu’il ne pourrait pas jouer en simple à la Laver Cup 2022, qui sera le dernier tournoi de la légende du tennis avant sa retraite.

“Peut-être que je peux jouer en double avec Rafa, ce serait un rêve absolu”, a déclaré Federer à Schweizer Radio und Fernsehen (SRF).

Federer a disputé un match pour la dernière fois à Wimbledon en 2021, lorsqu’il a perdu en quart de finale contre Hubert Hurkacz. Peu de temps après, Federer a été opéré du genou droit pour la troisième fois en l’espace d’environ 1 an et demi.

La star suisse avait espéré jouer à Bâle dans son pays d’origine le mois prochain et avait suggéré qu’il pourrait peut-être entrer à Wimbledon une dernière fois l’année prochaine. Mais la récupération et la rééducation de son genou sont devenues trop importantes.

Il a qualifié sa retraite de “décision douce-amère” lorsqu’il l’a annoncée la semaine dernière via les réseaux sociaux. Le dernier arc de Federer le verra faire équipe avec Rafael Nadal et Novak Djokovic.

En arrivant à Londres pour le tournoi, Federer a déclaré au diffuseur RTS qu’il était “soulagé” d’avoir fait cette annonce et “très heureux d’avoir pu avoir la carrière que j’ai eue”.

“Ce n’est pas possible que j’essaie de courir après quelque chose qui n’est plus vraiment réaliste”, a déclaré Federer à SRF.

Federer a ajouté que ces derniers mois “mes progrès n’étaient pas satisfaisants, que mon genou ne me lâchait pas”.

“Ensuite, j’ai reçu un scanner qui n’était pas génial et il n’y avait plus de progrès”, a-t-il déclaré. “Je me suis dit que c’était fini. Honnêtement, je ne voulais plus le faire.

Federer a déclaré qu’il avait retenu “une larme ou deux lorsqu’il a annoncé sa prochaine retraite la semaine dernière, mais s’est senti “heureux d’avoir franchi le pas”.

Interrogé sur ses projets, il a déclaré “Je ne sais pas exactement quel sera mon avenir, mais je ne veux pas complètement m’éloigner du sport qui m’a tout donné.”

En février, quand on a appris que Federer serait à Londres, il a déclaré que Nadal lui avait envoyé un message l’année dernière lui suggérant de jouer à nouveau en double ensemble. Ils se sont associés pour remporter un match de double lors de la première Laver Cup en 2017.

“Si nous sommes en mesure de partager le terrain une fois de plus en double”, a déclaré Nadal à l’époque, “alors ce serait une expérience vraiment spéciale pour nous deux à ce stade de notre carrière.”

