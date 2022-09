Roger Federer n’a aucun regret, a savouré ses grandes rivalités avec Rafael Nadal et Novak Djokovic

Le grand Suisse Roger Federer insiste sur le fait qu’il terminera sa carrière cette semaine sans regrets même si son record de 20 titres du Grand Chelem a été révisé par Rafa Nadal et Novak Djokovic.

Le joueur de 41 ans jouera en compétition pour la dernière fois lors de la Laver Cup de cette semaine, se retirant dans l’équipe européenne aux côtés de Nadal, Djokovic et du Britannique Andy Murray – ses trois rivaux les plus féroces au cours de sa brillante carrière de 24 ans.

Mais pour Nadal, qui a battu Federer en six finales de Grand Chelem dont quatre Roland-Garros, et Djokovic, qui a pris le dessus sur lui en quatre dont à Wimbledon en 2019 lorsque Federer avait des balles de match, le Suisse aurait été intouchable.

Murray a également refusé à Federer la médaille d’or olympique en simple, le battant lors de la finale de 2012.

Mais alors que ces rivalités ont livré des moments difficiles, Federer dit qu’il a eu la chance de les avoir vécues au cours d’une époque dorée sans précédent pour le tennis masculin.

“Je n’ai jamais vraiment voulu ces rivalités, vous savez. J’aurais aimé partir et tout gagner pour toujours », a déclaré Federer à Reuters à l’O2 Arena de Londres, qui accueille l’événement par équipe entre l’Europe et le reste du monde.

“Mais maintenant, avec le recul, je ne pourrais pas être plus heureux que nous ayons eu ces matchs incroyables avec Andy. Ils étaient durs, nous avons eu des matchs brutaux, des moments chauds aussi, et puis nous sommes aujourd’hui vraiment cool les uns avec les autres.

“Pareil avec Novak, de grands matchs, il s’est passé beaucoup de choses mais encore une fois nous sommes dans la même équipe super heureux de penser être ensemble ici. Rafa bien sûr la même chose. J’ai beaucoup de chance de faire partie de ce groupe et puis il y avait aussi Stan Wawrinka, vous savez et (Juan Martin Del Potro) Del Po et d’autres au début.

Lorsqu’on lui a demandé qui était son rival le plus coriace, Federer a choisi Nadal.

“Juste avec sa rotation idiote à gauche sur mon revers a été un défi pour moi, c’est le moins qu’on puisse dire”, a déclaré Federer.

LE PLUS GRAND JOUEUR

Alors que le débat sur le plus grand joueur masculin de tous les temps se poursuivra longtemps après que Federer aura raccroché ses raquettes, en termes d’élégance de son tir et de son mouvement de danse, beaucoup considèrent le Suisse comme sans égal.

Lorsqu’on lui a demandé ce qui le rend le plus fier, cependant, Federer a choisi sa longévité et sa constance.

“J’étais célèbre pour être assez erratique au début de ma carrière”, a déclaré Federer, qui a atteint au moins les demi-finales de 23 Grands Chelems consécutifs entre 2004 et 2010 et a passé un record de 237 semaines consécutives en tant que numéro un mondial.

“Célèbre pour ne pas être si constant, alors devenir l’un des joueurs les plus constants de tous les temps est un choc pour moi.

« Avec le recul, cela a une signification particulière pour moi parce que j’ai toujours regardé les Michael Schumacher, Tiger Woods, tous les autres gars qui sont restés si longtemps au sommet que je ne comprenais pas comment ils avaient fait. Ensuite, vous faites partie de ce groupe, et c’est un sentiment formidable.

“Je suis très heureux de pouvoir gagner cinq autres chelems après (battant le record de Pete Sampras de 14). Pour moi, c’était incroyable. Ensuite, je l’ai fait à plus de 100 titres.

“Je n’ai pas besoin de tous les disques pour être heureux, je vous le dis.”

Lorsqu’on lui a demandé si les pertes faisaient toujours mal, Federer a déclaré que les souvenirs des victoires étaient plus forts.

“Je suis content de ne pas avoir de flashbacks dans les moments difficiles de ma carrière. Je vois plus le bonheur, moi avec un trophée, moi en train de gagner, et je suis content que mon cerveau me permette de penser de cette façon », a-t-il déclaré.

