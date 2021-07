Roger Federer Memorabilia Net plus de 35 crore roupies aux enchères

Roger Federer a peut-être vu ses rêves d’or olympique anéantis cette semaine, mais il peut se réjouir que les t-shirts, les raquettes et les chaussures de sa carrière de tennis remplie de trophées se soient révélés être un trésor aux enchères. La légende du sport a vu chaque article passé sous le marteau lors d’une vente aux enchères en deux phases de Christie’s vendue, rapportant 3,4 millions de livres sterling (4,7 millions de dollars, 3,98 millions d’euros). Le produit combiné d’une vente aux enchères en ligne et en direct – plus de trois fois plus que son objectif de 1 million de livres sterling – ira à la Fondation Roger Federer, qui soutient des projets éducatifs en Afrique australe et dans sa Suisse natale.

« Je suis submergé par la générosité et l’enthousiasme du soutien du monde entier », a déclaré Federer dans un communiqué.

La vente aux enchères des objets de la carrière du 20 fois vainqueur du Grand Chelem s’est déroulée en deux phases.

Une vente en direct le 23 juin à Londres a porté sur la carrière de Federer lors des quatre tournois du Grand Chelem : Wimbledon et les Opens d’Australie, de France et des États-Unis.

La vente en ligne qui a suivi, du 23 juin au 14 juillet, comprenait 300 lots d’autres tournois s’étalant sur 21 ans – remontant à sa première apparition aux Jeux olympiques de Sydney 2000, à seulement 19 ans.

Les articles vendus en ligne ont trouvé des acheteurs dans 44 pays et sur six continents, a déclaré Christie’s.

Le point culminant de la vente en ligne a été un ensemble de trois raquettes utilisées aux championnats de Wimbledon 2019, qui se sont vendues pour 162 500 £ – plus de 23 fois au-dessus de leur estimation de 7 000 à 10 000 £.

« Les prix atteints ont été incroyables », a déclaré Federer.

« Nous avons commencé à collecter des objets qui m’accompagnaient sur le terrain parce que nous pensions que peut-être un jour nous pourrions faire quelque chose de significatif avec eux », a-t-il déclaré.

Il a déclaré que lui et sa femme Mirka étaient « humiliés de voir que la décision que nous avons prise fera une profonde différence pour tant d’enfants ».

La collection Roger Federer était la plus importante collection individuelle de souvenirs sportifs jamais mise sur le marché, a déclaré à l’AFP un représentant de Christie’s avant la vente aux enchères.

Federer, qui aura 40 ans le 8 août, espérait décrocher sa première médaille d’or olympique en simple aux prochains Jeux de Tokyo, mais a annoncé mardi qu’il s’était retiré après un « revers » dans sa convalescence d’une blessure au genou.

