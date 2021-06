Roger Federer lutte contre Koepfer pour atteindre Roland-Garros les 16 derniers

Roger Federer était honnête avec lui-même, et avec tous les autres, avant la Internationaux de France, disant qu’il savait qu’il n’avait aucune chance de remporter le titre. Il est arrivé à Paris, après tout, n’ayant joué que trois matches au cours de l’année précédente et plus à la suite de deux opérations au genou.

Pourtant, ni lui, ni personne d’autre, ne s’attendait probablement à ce que Federer ait autant de mal à sortir de la semaine 1 à Roland Garros. Finalement, il a évité ce qui aurait été sa première défaite là-bas depuis 2004 en remportant une victoire de 7-6 (5), 6-7 (3), 7-6 (4), 7-5 sur Dominik Koepfer, 59e. a commencé samedi soir et s’est terminé à l’approche de 1 heure du matin sans foule présente en raison d’un couvre-feu COVID-19.

Federer, 20 fois champion du Grand Chelem qui aura 40 ans le 8 août, a été éliminé pour la dernière fois de Roland-Garros au troisième tour il y a 17 ans; depuis lors, il a remporté le trophée 2009 et atteint quatre autres finales (perdant à chaque fois contre Rafael Nadal).

Mais Federer n’a pas pu frapper à travers le terrain ou utiliser avec succès les tactiques d’attaque qu’il apprécie, peut-être à cause de la couverture nuageuse et des températures dans les basses années 60 Fahrenheit (adolescents Celsius), ce qui a créé des conditions plus fraîches et plus lourdes que ces derniers jours et des tirs ralentis. vers le bas.

Il n’a jamais tout à fait réussi à prendre le contrôle total contre Koepfer, un gaucher allemand de 27 ans avec aucun titre au niveau du circuit, un record de carrière perdant, un meilleur classement de n ° 50 et une seule course précédente jusqu’au quatrième ronde à un majeur.

A l’étrangeté de tout cela s’ajoutait le manque de spectateurs, qui auraient presque assurément tenté d’offrir un coup de pouce à Federer, un joueur populaire qui n’en aurait peut-être pas beaucoup ? plus d’apparitions à Roland-Garros en lui à ce stade de sa carrière.

Les matchs de nuit programmés sont une nouveauté cette année à Roland-Garros, et les détenteurs de billets sont expulsés des lieux avant 21 heures dans le cadre des précautions instituées en raison de la pandémie de coronavirus.

Cela signifiait que les applaudissements, et les cris occasionnels, sur le court Philippe Chatrier étaient à peu près limités à la poignée de joueurs invités. Le bruit des chaussures grattant la brique rouge écrasée ou des coups de feu laissant des raquettes étaient accompagnés du cliquetis de Federer frappant avec colère des balles sur des panneaux publicitaires entre les points ou de ses autocritiques lors de la livraison de certaines de ses 63 erreurs non forcées 23 de plus que Koepfer.

Le service de Koepfers est devenu de plus en plus efficace dans les sets intermédiaires, oui, mais le plus gros problème pour Federer était sa propre propension aux erreurs.

Le bris d’égalité du deuxième set l’a bien illustré: à partir de 2 tous, Federer a marqué un revers, a navigué un long coup droit, a raté un autre revers et a tiré un coup droit hors cible pour donner des points de set à Koepfer, qui a joué au tennis universitaire à Tulane. Un large revers a cédé le set.

Dans la troisième, Federer a pris du retard par une pause mais a réussi à récupérer. Lorsque son drop shot a attiré une large réponse pour mettre fin à ce bris d’égalité, il a secoué son poing droit. De l’autre côté du filet, Koepfer s’est agrippé à la gorge. Koepfer a montré plus de frustration au quatrième, lorsqu’il n’était pas d’accord avec un appel de ligne, s’est dirigé vers la marque de balle, puis s’est penché pour cracher dessus.

Cela a entraîné une violation du code pour conduite antisportive de la part de l’arbitre de chaise et une pénalité de points. Après une pause, Koepfer a reculé et a prolongé le quatrième set jusqu’à ce que Federer brise dans l’avant-dernier match, puis a servi la victoire.

Cela a placé Federer en huitièmes de finale pour la 68e fois, prolongeant son record masculin devant Novak Djokovic, qui est allé aussi loin pour la 54e fois plus tôt samedi, et Rafael Nadal, qui a porté son total à 50.

Ils sont tous dans la même moitié d’un tirage au sort du Grand Chelem pour la première fois, et tous affronteront les Italiens lundi. Le no 8 Federer affronte le no 9 Matteo Berrettini, le no 1 Djokovic rencontre le non classé Lorenzo Musetti et Nadal affronte le no 18 Jannik Sinner.

Si Federer et Djokovic avancent, ils s’affronteront en quarts de finale ; le vainqueur de ce match affronterait éventuellement Nadal en demi-finale.

Federer a clairement indiqué le mois dernier qu’il considérait cet événement plus comme un moyen de se préparer à une candidature au titre à Wimbledon, qui commence le 28 juin, que comme une quelconque opportunité de rompre son égalité avec Nadal pour le plus grand nombre de trophées de Slam pour un homme.

Je suis juste réaliste et je sais que je ne gagnerai pas les Français et celui qui pensait que je gagnerais ou que je pourrais gagner a tort, a déclaré Federer à l’époque. Bien sûr, des choses plus folles auraient pu se produire. Mais je ne suis pas si sûr qu’au cours des 50 dernières années à Roland-Garros, quelqu’un est arrivé à 40 ans, a été absent pendant un an et demi, et a tout gagné.

