Roger Federer : la star suisse parle ouvertement de la santé mentale des joueurs en tournée après la dernière victoire à Roland-Garros | Actualités Tennis

Roger Federer a expliqué comment les exigences de la tournée peuvent affecter la santé mentale des joueurs après le retrait de Naomi Osaka de Roland-Garros.

Le 20 fois champion du Grand Chelem, qui a été absent la majeure partie de l’année dernière en raison de problèmes de genou, est de retour à Roland-Garros pour la première fois depuis sa demi-finale en 2019.

Federer a passé du temps à la maison avec sa famille pendant sa convalescence, mais le maestro suisse est de retour sur le terrain et se prépare pour un éventuel rendez-vous en quart de finale avec le numéro 1 mondial Novak Djokovic après avoir envoyé Marin Cilic au deuxième tour jeudi.

Osaka s’est ouverte sur les longs épisodes de dépression qu’elle a subis depuis qu’elle a été propulsée sous les projecteurs mondiaux en remportant son premier titre majeur à l’US Open en 2018 et les angoisses qu’elle éprouve en parlant aux médias.

Federer dit qu’il comprend la nature exténuante du circuit ayant commencé à voyager en tournée à la fin des années 1990, alors lorsqu’on lui a demandé quels conseils il donnerait aux jeunes joueurs qui ont des problèmes de santé mentale, le joueur de 39 ans a déclaré: « Je veux dire, comment rester heureux sur la route ? Parce que vous attendez beaucoup. Que se passe-t-il d’autre ? Vous en perdez, puis vous vous entraînez. Vous perdez à nouveau, vous vous entraînez à nouveau. Vous êtes censé être heureux, optimiste et vivre le rêve, ce qu’il est, mais perdre n’est pas amusant.

« Vous devez trouver votre moyen de profiter encore de l’entraînement ou de rester à la maison pendant un certain temps. Je pense que ça va.

« Le seul problème, c’est que lorsque tout le monde joue et que vous êtes assis et que vous vous entraînez, vous avez l’impression de rater quelque chose. Cette peur de manquer peut vous pousser à continuer. Et c’est là que je suis reconnaissant, je Je n’ai pas chassé, je ne suis pas simplement allé jouer tout le temps. »

Federer pense que les légendes du sport devraient être utilisées pour encadrer les jeunes joueurs qui peuvent avoir des problèmes de santé mentale en raison de la nature exigeante de la tournée

Federer a déclaré qu’il regarderait toujours la situation dans son ensemble et conseillerait à la jeune génération de ne pas se laisser attirer par ce qui se passe et ce que les gens disent.

Il a également appelé l’ATP à mettre en place un rôle officiel pour les anciens joueurs de haut niveau afin d’aider ceux qui ont des problèmes de santé mentale en raison de la nature implacable de la tournée.

« Je pense que c’est utile quand vous avez des mentors », a-t-il déclaré. « Et la génération plus âgée comme nous, vous accueille et vous donne l’impression que vous pouvez trouver votre rythme rapidement parce que vous ne voulez pas vous sentir trop longtemps comme un étranger. Vous voulez vous sentir accueilli.

« La tournée peut évidemment aider les légendes à certains égards. Je ne pense pas que nous ayons de rôle officiel pour les anciens meilleurs gars, ce qui est un peu malheureux car je pense que beaucoup d’entre eux seraient prêts à aider. »

