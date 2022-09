Le Suisse Roger Federer salue la foule après sa victoire lors de son match du quatrième tour en simple messieurs contre l’Espagnol Roberto Bautista Agut lors de la septième journée des championnats de tennis sur gazon de Wimbledon au All England Lawn Tennis and Croquet Club le 6 juillet 2015 à Londres, en Angleterre. .

La légende du tennis Roger Federer a annoncé jeudi sa retraite du sport après une carrière de 24 ans, a annoncé le joueur suisse dans une lettre publiée sur Twitter.

Federer a déclaré que la Laver Cup à Londres la semaine prochaine serait son dernier événement ATP. Il a fait face à de multiples blessures et interventions chirurgicales et dit qu’il connaît “les capacités et les limites de son corps”.

Il détient le record du plus grand nombre de semaines consécutives au n ° 1 et le record du joueur le plus âgé à se classer n ° 1. 1, à 36 ans en 2018. Le joueur de 41 ans est 20 fois champion du Grand Chelem.

“C’est une décision douce-amère, car tout ce que la tournée m’a apporté me manquera”, a écrit Federer. “Mais en même temps, il y a tellement de choses à célébrer. Je me considère comme l’une des personnes les plus chanceuses de la planète.”

Il a remercié sa femme Mirka, ses parents, sa sœur et son équipe commerciale dans la lettre émouvante. Federer revendique plus de 130 millions de dollars de revenus de carrière. Ses sponsors incluent Wilson, Rolex, Mercedes-Benz, Uniqlo, Moet Hennessey et Credit Suisse.

Federer n’a pas précisé ses plans après sa retraite, mais il a conclu la lettre en écrivant : “Enfin, au tennis : je t’aime et je ne te quitterai jamais.”

