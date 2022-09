Roger Federer fera équipe avec Rafael Nadal à la Laver Cup pour le match final

Roger Federer fera équipe avec son rival de longue date Rafael Nadal pour le dernier match de sa brillante carrière, ont annoncé jeudi les organisateurs de la Laver Cup.

Le champion du Grand Chelem à 20 reprises jouera en double avec l’Espagnol, qui a remporté 22 tournois majeurs, à l’O2 Arena de Londres vendredi.

Federer, dont le dernier match de compétition a été une défaite contre Hubert Hurkacz en quart de finale de Wimbledon l’an dernier, souffre d’un problème au genou et ne jouera pas en simple à Londres.

La Laver Cup est une compétition par équipes qui oppose Team Europe à Team World.

L’équipe européenne de six hommes, dirigée par Bjorn Borg, comprend également Novak Djokovic, 21 fois vainqueur majeur, et Andy Murray, triple vainqueur majeur.

Leurs adversaires, Team World, skippé par John McEnroe, incluent Taylor Fritz, Felix Auger-Aliassime et Diego Schwartzman.

Federer, 41 ans, a annoncé la semaine dernière qu’il avait l’intention de prendre sa retraite après les trois jours de la Laver Cup.

Il a déclaré mercredi que terminer sa carrière en faisant équipe avec Nadal serait son scénario de rêve.

Federer a déclaré que lui et Nadal, 36 ans, s’étaient toujours respectés alors même qu’ils se disputaient les plus grands trophées du sport.

«Pour nous aussi, traverser une carrière que nous avons tous les deux eue et sortir de l’autre côté et pouvoir avoir une belle relation, je pense que c’est peut-être un excellent message non seulement pour le tennis mais aussi pour le sport et peut-être même au-delà ,” il a dit.

L’Italien Matteo Berrettini, premier suppléant européen, prendra la place de Federer ce week-end.

