Roger Federer fait une remarque amusante sur son âge à l’occasion de son 41e anniversaire

Roger Federer, 20 fois champion du Grand Chelem, a partagé une image sur ses plateformes de médias sociaux à l’occasion de son 41e anniversaire le 8 août.

Federer a fait une remarque amusante sur son âge. Il a écrit : « Vous savez que vous vieillissez quand les bougies coûtent plus cher que le gâteau. Merci pour tous les voeux d’anniversaire incroyables.

Vous savez que vous vieillissez quand les bougies coûtent plus cher que le gâteau. 🤣 Merci pour tous les voeux d’anniversaire incroyables.🍷🍰🎈 pic.twitter.com/PG24ZyxvYr – Roger Federer (@rogerfederer) 8 août 2022

Le joueur de 41 ans est hors de combat depuis très longtemps en raison de blessures au genou. Il devrait faire son retour fin septembre lors de la Laver Cup. Après la Laver Cup, Federer devrait participer à un événement ATP 500 à Bâle.

L’as du tennis a profité de son temps loin du court. Il ne regrette pas de n’avoir pas beaucoup voyagé ces deux dernières années. Il croit qu’il est heureux de passer du temps en famille à la maison.

Dans une déclaration à Tennis World USA, Federer a déclaré: «Cela m’a donné l’opportunité de trier sélectivement mes voyages et de donner quelque chose en retour. Beaucoup d’amis venaient toujours me voir, maintenant je pouvais tourner la page. L’itinéraire tennis était parfois excessif, surtout qu’il fallait organiser ça aussi pour les enfants.

« C’est agréable d’avoir une pause maintenant, et pour eux aussi, bien que le voyage leur manque. Nous avons des amis partout dans le monde et avons également développé des routines pour eux. Nous n’avons pas vu nos amis à New York et à Melbourne depuis quelques années maintenant », a ajouté le joueur de 41 ans.

“Mais je peux honnêtement dire que je suis très heureux à la maison. Et que c’est un grand avantage que je puisse maintenant prendre rendez-vous pour un mardi matin dans trois semaines. Et que je peux effectivement le faire sans que la réalité ne me rattrape. Parfois, nous manquons de voyager à travers le monde, et bien sûr le sport me manque aussi, mais je ressens aussi : la vie à la maison d’une manière, disons, normale, est également bonne », a conclu Federer.

