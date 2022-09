Roger Federer fait ses adieux et abandonne le dernier match de sa carrière aux côtés de Nadal à la Laver Cup

Ce jour, ce match, devait arriver, bien sûr, pour Roger Federer, et pour le tennis, tout comme il doit inévitablement arriver pour chaque athlète dans chaque sport.

Federer a fait ses adieux vendredi soir avec un dernier concours avant de prendre sa retraite à 41 ans après une carrière exceptionnelle qui a duré près d’un quart de siècle et comprenait 20 titres du Grand Chelem et un rôle d’homme d’État. Il a conclu ses jours en tant que joueur professionnel avec une défaite en double aux côtés de son rival de longue date Rafael Nadal pour l’équipe européenne dans la Laver Cup contre Frances Tiafoe et Jack Sock de Team World.

La vérité est que les vainqueurs, les statistiques et le score (OK, pour mémoire c’était 4-6, 7-6 (2), 11-9) n’avaient pas d’importance, et étaient tous tellement hors de propos. L’occasion était, après tout, à propos de l’adieu lui-même. Ou, mieux, les adieux, au pluriel : Federer au tennis, aux fans, à ses concurrents et collègues. Et, naturellement, les adieux de chacune de ces entités à Federer.

“Ce fut un voyage parfait”, a déclaré Federer. “Je recommencerais tout.”

À la fin du match et, avec lui, de son temps dans le tennis professionnel, Federer a étreint Nadal, puis Tiafoe et Sock. Et puis Federer a commencé à pleurer. Il y avait beaucoup de larmes pour tout le monde; Nadal a aussi essuyé le sien. Alors que des cascades d’applaudissements et de cris d’affection venaient des tribunes, Federer posa ses mains sur ses hanches, sa poitrine se soulevant. Puis il articula : « Merci », tout en applaudissant en retour vers les spectateurs qui avaient scandé : « Allons-y, Roger ! Allons-y ! pendant les derniers instants d’un match qui a duré plus de deux heures et s’est terminé vers 12h30

REGARDER | Federer joue le dernier point de sa carrière :

Roger Federer joue son dernier point d’une illustre carrière de tennis Roger Federer et son partenaire de double Rafael Nadal sont tombés face à Jack Sock et Frances Tiafoe 4-6, 7-6(2), 11-2 en Laver Cup, concluant la carrière légendaire de Federer.

Sa femme, Mirka, leurs quatre enfants – des jumelles et des jumeaux – et les parents de Federer l’ont ensuite rejoint sur le terrain pour des étreintes et, oui, plus de braillements. Les membres des deux équipes se sont réunis pour hisser Federer dans les airs.

“Ce fut une journée merveilleuse. J’ai dit aux gars que j’étais heureux, je ne suis pas triste”, a déclaré Federer. “J’ai aimé lacer mes chaussures une fois de plus. Tout était la dernière fois.”

Roger Federer est soulevé par d’autres joueurs après avoir disputé le dernier match de sa légendaire carrière de tennis vendredi. (Kin Cheung/Associated Press)

La star suisse a annoncé la semaine dernière que l’événement par équipe de trois jours, fondé par sa société de gestion, serait son dernier événement avant la retraite, puis a précisé que la sortie en double serait le dernier match. Son genou droit réparé chirurgicalement – ​​la dernière des trois opérations est survenue peu de temps après une défaite en quart de finale de Wimbledon en juillet 2021, qui se terminera comme sa sortie officielle en simple – n’est pas en mesure de lui permettre de continuer.

“Pour moi, personnellement, [it was] triste au premier instant, quand je suis arrivé à la conclusion que c’était la meilleure décision”, a déclaré Federer dans une interview à l’Associated Press cette semaine à propos de ses émotions lorsqu’il a réalisé qu’il était temps de partir. “Je l’ai en quelque sorte retenu au début, puis l’a combattu. Mais je pouvais sentir la douleur.”

Il avait dit qu’il voulait que cela ressemble plus à une fête qu’à un enterrement, et la foule a accepté, se levant pour une longue et longue ovation debout lorsque Federer et Nadal, qui a 36 ans – chacun portant un bandana blanc, une chemise bleue et un short blanc – ont émergé ensemble d’un tunnel menant au court noir pour le dernier match du jour 1 à l’O2 Arena. Ils sont restés debout pendant près de 10 minutes, tout au long de l’échauffement d’avant-match, tenant des caméras de téléphone en l’air pour capturer le moment.

Veuillez accueillir sur le court noir, @rogerfederer et @RafaelNadal. #LaverCup pic.twitter.com/lnX3hOTMQc —@LaverCup

Ils sont venus prêts à rugir pour lui, certains avec des drapeaux suisses, d’autres avec des pancartes faites maison (“Idol Forever” en lit un), et ils se sont fait entendre avec un mur de son lorsque Federer a livré une volée gagnante en coup droit sur le deuxième point du match. Des réactions similaires sont arrivées simplement à l’annonce de l’arbitre de chaise avant le troisième match de “Roger Federer au service”, et encore lorsqu’il a clôturé ce match avec un vainqueur de service à 117 mph.

“De toute évidence, 99,9% de la foule était contre nous. Mais c’était super amusant de faire partie de ce match. Je pense que nous serons éternellement reconnaissants de faire partie du match final du GOAT”, a déclaré Sock, en utilisant l’acronyme de “Le plus grand de tous les temps”.

Le double nécessite beaucoup moins de mouvement et de couverture du terrain, bien sûr, donc le stress sur le genou de Federer était limité vendredi. Il a montré des touches de son ancien flair, bien sûr, et de la rouille, comme il fallait s’y attendre.

Il y a eu quelques premiers coups droits qui ont navigué plusieurs pieds trop longtemps. Il y avait aussi un coup droit qui glissait juste entre Sock et Tiafoe et semblait trop beau pour être vrai – et, il s’est avéré que c’était: Le ballon a traversé un espace sous la bande du filet et le point a donc été retiré à Federer et Nadal.

Bien que ce match ait été essentiellement une exhibition glorifiée, les quatre participants au double ont joué comme s’ils voulaient gagner. C’était clair lorsque Sock, triple champion majeur en double âgé de 29 ans, a sauté et crié après une volée particulièrement formidable ou lorsque Tiafoe, 24 ans, a envoyé quelques tirs directement sur Federer et Nadal.

Mais les circonstances ont permis des moments de légèreté.

Federer et Nadal ont pu rire après un peu de confusion sur qui devrait aller chercher une balle sur un point qu’ils ont perdu. Après que Nadal ait en quelque sorte tiré un coup dos au filet autour du poteau, seulement pour qu’il atterrisse à peine large, Tiafoe, demi-finaliste à l’US Open, a traversé pour tendre la main avec des félicitations pour l’effort.

Roger Federer, à gauche, et Rafael Nadal de l’équipe européenne interagissent lors de leur match de double vendredi. (Clive Brunskill/Getty Images)

Dans le premier set, le duo plus âgé ne pouvait pas vraiment s’entendre entre les points, alors Federer a trotté du filet vers la ligne de fond pour consulter Nadal, puis a pointé son oreille pour signaler quel était le problème.

Avant que Federer ne commence à remporter des titres du Grand Chelem en 2003, la marque masculine pour la plupart des grands championnats de tennis était de 14 par Pete Sampras. Federer a dépassé cela, accumulant huit à Wimbledon, six à l’Open d’Australie, cinq à l’US Open et un à l’Open de France, établissant une nouvelle norme que Nadal, maintenant avec 22, et Novak Djokovic, avec 21, ont égalé, puis dépassé. , dans le cadre d’un âge d’or pour le sport.

Sûrement, il y a ceux qui auraient trouvé particulièrement approprié de voir Federer finir à travers le filet de Nadal, souvent un ennemi sur le terrain mais finalement un ami hors du terrain. Peut-être que cela aurait pu se dérouler à environ 15 miles de là, au Center Court du All England Club, par exemple, ou au Court Philippe Chatrier de Roland Garros, ou à la Rod Laver Arena de Melbourne Park, ou même au Arthur Ashe Stadium, la pièce maîtresse de l’US Open. , le seul tournoi du Grand Chelem auquel ils ne se sont jamais affrontés, d’une manière ou d’une autre.

Peut-être auraient-ils pu fournir à chacun un dernier épisode d’un affrontement en tête-à-tête aussi mémorable que n’importe lequel dans la longue histoire de leur sport – ou, en fait, n’importe quel autre.

Roger contre Rafa – un seul nom requis chacun – appartient là-haut avec McEnroe contre Borg (en l’occurrence, les deux capitaines de l’équipe de la Laver Cup, John et Bjorn), Evert contre Navratilova, Sampras contre Agassi, Ali contre Frazier , Magic contre Bird, Brady contre Manning, etc.

Au fil des ans, Federer et Nadal ont fait preuve de grandeur individuelle et de contrastes convaincants au cours de leurs 40 matchs, 14 lors de tournois du Grand Chelem, neuf dans des finales majeures : droitier contre gaucher, attaquant contre broyeur, apparente facilité contre intensité implacable.

Et pourtant, il y avait un élément de poésie indéniable avec ces deux hommes qui se défiaient et s’élevaient en jouant comme des partenaires, en se tapant des paumes et en partageant des sourires.

Cet adieu fait suite à celui de Serena Williams, propriétaire de 23 championnats majeurs en simple, à l’US Open il y a trois semaines après une défaite au troisième tour. Cela laisse des questions sur l’avenir d’un jeu qu’il a dominé et transcendé pendant des décennies.

Une différence clé: chaque fois que Williams a comparu devant le tribunal de New York, la question qui se posait était de savoir combien de temps durerait son séjour – une perspective “gagner ou c’est tout”.

Vendredi, c’était pour Federer, peu importe le résultat.

“Il va manquer à tous les joueurs”, a déclaré Casper Ruud, qui a battu Sock en simple 6-4, 5-7, 10-7.

Les autres résultats de la journée, qui ont laissé Team Europe et Team World à égalité 2-2: Stefanos Tsitsipas a battu Diego Schwartzman 6-2, 6-1 dans un match brièvement interrompu lorsqu’un manifestant écologiste a allumé une partie du terrain et son propre bras dessus. feu, et Alex de Minaur a dépassé Andy Murray 5-7, 6-3, 10-7.

En raison de commencer à jouer peu de temps après la fin de la défaite de Murray, Federer et Nadal lui ont d’abord donné quelques conseils d’entraînement, puis ont regardé une partie de celui-ci à la télévision ensemble dans une pièce de l’arène, attendant leur tour. Lorsque Federer et Nadal étaient en action, c’était au tour de Djokovic de proposer une stratégie.

Le dernier hourra est survenu après un total de 103 trophées en simple en carrière et 1 251 victoires en matchs en simple pour Federer, tous deux derrière Jimmy Connors à l’ère Open, qui a débuté en 1968.

Au sommet de ses pouvoirs, Federer a participé à un record de 10 finales consécutives du Grand Chelem, en remportant huit, de 2005 à 2007. Prolongez cela jusqu’en 2010, et il a atteint 18 des 19 finales majeures.

Plus que ces chiffres, les gens se souviendront du puissant coup droit, du revers à une main, du jeu de jambes sans faille, du service spectaculairement efficace et de l’empressement à se rendre au filet, de la volonté de réinventer des aspects de son jeu et – la partie dont il est le plus fier — la longévité inhabituelle. Au-delà de l’élégance et de l’efficacité du maniement d’une raquette, la personnalité de Federer a fait de lui un ambassadeur du tennis, quelqu’un dont l’immense popularité a contribué à attirer les fans.

“Cela ressemble à une célébration pour moi”, a déclaré Federer avant de faire une promenade semblable à un tour de victoire autour du site, en soufflant des baisers et en agitant la main. “Je voulais me sentir comme ça à la fin, et c’est exactement ce que j’espérais.”