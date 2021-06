Roger Federer fait face à un défi physique à Wimbledon, déclare l’entraîneur de Serena Williams | Actualités Tennis

Roger Federer fait face à un défi physiquement exigeant à Wimbledon (Photo avec l’aimable autorisation de Friso Gentsch/dpa via AP)

Roger Federer fait face à un défi physique exigeant s’il veut remporter un neuvième titre à Wimbledon, tandis que l’entraîneur de Serena Williams, Patrick Mouratoglou, fait de Novak Djokovic le grand favori.

Federer, qui a subi deux opérations au genou l’année dernière et n’a disputé que quatre tournois depuis l’Open d’Australie 2020, n’était pas comme d’habitude la semaine dernière au tournoi sur gazon de Halle qu’il a remporté 10 fois, succombant plutôt docilement au jeune Canadien. Félix Auger-Aliassime.

Son manque d’aptitude au match sera mis à rude épreuve non seulement par Djokovic – qui sera impatient d’aplatir quiconque tentera de l’empêcher de rejoindre Federer et Rafael Nadal sur 20 majors – mais également par une armée de joueurs plus jeunes et plus en forme.

« Je ne pense pas qu’il soit encore satisfait de son niveau de jeu. Il a perdu tôt sur gazon à Halle, ce à quoi il n’est pas habitué et il n’était pas content », a déclaré Mouratoglou, qui entraîne Williams depuis 2012. Sports aériens.

« D’abord, il doit trouver son niveau complètement car il est revenu au tennis il n’y a pas si longtemps après avoir été blessé pendant longtemps, donc il cherche toujours ces détails pour s’assurer qui il est sur l’herbe. Et deuxièmement, l’aspect physique.

« Gagner un Grand Chelem à son âge en cinq sets, c’est un défi tellement physique et affronter des gars comme Novak en cinq sets, vous savez à quel point c’est physique.

« Ce sont donc les deux plus grands défis pour lui plus que la pression. »

1:39 Patrick Mouratoglou discute des chances de Novak Djokovic et Roger Federer à Wimbledon Patrick Mouratoglou discute des chances de Novak Djokovic et Roger Federer à Wimbledon

Djokovic visera à remporter son sixième titre à Wimbledon cet été

Djokovic est vraiment le joueur à battre et, ayant remporté l’Open d’Australie et l’Open de France pour commencer la saison, ses chances de remporter un calendrier du Grand Chelem sont de plus en plus fortes par le Chelem.

Mouratoglou fait du n°1 mondial le grand favori pour conserver son titre à Wimbledon.

« Novak est définitivement le favori pour gagner Wimbledon, que je le fasse ou non », a-t-il déclaré. « Il sait qu’il peut gagner le Slam du calendrier ou le Slam d’or.

« Il sait aussi qu’il peut remplacer Nadal et Federer dans les enjeux du Grand Chelem et c’est son objectif – être celui avec le plus de Grand Chelem, ce sera donc le plus gros défi pour lui.

« Il doit faire face à cette pression, qui est la position qu’il occupe actuellement. »

