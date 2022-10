Roger Federer explique pourquoi il a tenu la main de Rafael Nadal pendant qu’ils sanglotaient

Roger Federer a fait tomber les rideaux de sa phénoménale carrière de tennis à la Laver Cup. Le maestro suisse s’est associé à Rafael Nadal pour disputer un dernier match de double. Les scènes de l’O2 Arena de Londres ce jour-là témoignent de la marque indélébile qu’il a laissée dans le monde du sport. À un moment donné lors de l’hommage d’après-match, Federer a brièvement tenu la main de Nadal alors que des larmes coulaient sur leurs deux visages.

Dans une récente interview avec le New York Times, Federer a parlé du beau moment qu’il a partagé avec Nadal. L’homme de 41 ans a suggéré que c’était sa façon d’exprimer sa gratitude à l’Espagnol.

«Je pense qu’à un moment donné, je sanglotais si fort, et je ne sais pas, tout me passait par la tête à quel point je suis heureux de vivre ce moment là avec tout le monde. Et je pense que c’est ce qui était si beau d’être assis là, de tout écouter pendant que la musique jouait, et l’accent était peut-être plus mis sur le chanteur [Ellie Goulding]. Donc, vous avez presque oublié qu’on vous prend encore en photo. Je suppose qu’à un moment donné, juste parce que je ne pouvais évidemment pas parler et que la musique était là, je suppose que je l’ai juste touché, et je suppose que c’est peut-être un merci secret », a déclaré Federer au New York Times.

Plusieurs icônes du monde du sport se sont émerveillées des adieux magiques de Federer. Le frappeur de Star India, Virat Kohli, a écrit une note sincère pour décrire le moment émouvant entre Federer et Nadal.

“Qui pensait que des rivaux pouvaient ressentir ça les uns envers les autres. C’est la beauté du sport. C’est pour moi la plus belle photo sportive. Lorsque vos compagnons pleurent pour vous, vous savez pourquoi vous avez pu faire avec votre talent donné par Dieu. Rien que du respect pour ces 2”, a écrit Kohli.

Lors de son dernier match au niveau de la tournée, Federer a produit des moments de sa magie vintage lors d’un duel âprement disputé. Après le match intense, de nombreux présents dans l’arène n’ont pas pu retenir leurs larmes. Le chant du cygne mémorable de Federer comprenait une performance d’Ellie Goulding et un montage des exploits de Federer qui a été projeté sur le court noir.

