Peu de temps après avoir entendu la décision de Roger Federer de prendre sa retraite, le patron du tennis mondial n’avait aucun doute sur la position du vainqueur du Grand Chelem à 20 reprises dans le jeu masculin.

“Assurément, Roger sera le plus grand joueur de tous les temps”, a déclaré le président de la Fédération internationale de tennis, David Haggerty, à Sky News. “Et je pense que lorsque les gens pensent au tennis, il est l’icône à laquelle ils s’identifient.”

Surtout, le public a été captivé par sa grâce et sa finesse sur le terrain pendant 24 ans en plus de 1 500 matches.

Son statut a été élevé hors du terrain car les grandes marques ont été attirées par son style.

Et la renommée et la fortune ont été utilisées pour redonner – après avoir créé une fondation qui dispense une éducation en Afrique australe et dans sa Suisse natale.

M. Haggerty a déclaré: “L’impact que Roger a eu sur le sport s’étend bien au-delà de ses nombreux titres, de ses records et de ses réalisations.

“Il a augmenté la participation des fans à travers le monde, a amené des millions de joueurs au jeu, et c’est formidable à voir.”

Lire la suite: Le champion de tennis Roger Federer annonce sa retraite après avoir remporté 20 tournois du Grand Chelem

Si souvent, les fans de tennis se sont habitués à voir Federer en tête du classement mondial. Un record de 237 semaines consécutives ont été passées au n ° 1 – 77 semaines de plus que la séquence de Jimmy Connors dans les années 1970.

C’est une époque façonnée par Federer depuis son premier succès en Grand Chelem à Wimbledon en 2003 à l’âge de 21 ans. Seules des blessures, nécessitant trois opérations au genou ces dernières années, l’ont vu dépassé pour les grands titres par Rafael Nadal (22 ans) et Novak Djokovic (21 ans).

“Il a également aidé à élever Rafael Nadal et Novak Djokovic à la grandeur”, a déclaré M. Haggerty. “Il a inspiré des millions de personnes à regarder et à jouer au tennis dans le monde entier.”

Après que Federer se soit éloigné du tennis de compétition après la Laver Cup la semaine prochaine à Londres, à quoi ressemble l’avenir du sport?

M. Haggerty a déclaré: “Je pense qu’à chaque fois qu’un grand joueur quitte le jeu, vous vous inquiétez pour l’avenir et Roger a certainement tant fait pour promouvoir le tennis en tant qu’icône et joueur.”

La direction du tennis est encouragée par le fait que l’US Open au début du mois a été disputé par Carlos Alcaraz et Casper Ruud, qui n’étaient même pas nés lorsque Federer a commencé sa carrière.

“Roger et le reste du groupe ont inspiré les joueurs, la prochaine génération à venir”, a déclaré M. Haggerty.

Bien sûr, Nadal et Djokovic seront toujours sur le terrain pour affronter. Juste sans Federer pour compagnie – alimentant leur quête de titres.

Les réalisations de Federer en chiffres

• 20 – titres du Grand Chelem

• 31 – Apparitions finales

• 23 – Apparitions consécutives en demi-finales du Grand Chelem de 2004 à 2010, un record absolu

• 8 – Titres de Wimbledon, le plus de n’importe quel homme

• 1 251 – Matchs en carrière gagnés sur 1 526

• 369 – Matchs gagnés en tournois du Grand Chelem

• 310 – semaines passées au numéro un mondial, dont 237 consécutivement

• 5 – Federer a atteint la finale à chaque Grand Chelem au moins cinq fois

• 103 – Titres en carrière, deuxième de l’ère Open derrière Jimmy Connors

• 65 – Matchs consécutifs remportés sur gazon de 2003 à 2008

• 2 – Médailles olympiques : or en double avec Stan Warwrinka en 2008 et argent en simple en 2012

• 113 577 897 £ – Prix de carrière