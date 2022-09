Roger Federer espère rester connecté avec le tennis

La légende du tennis suisse Roger Federer, qui a annoncé la semaine dernière sa retraite imminente, veut rester connectée au “sport qui m’a tout donné”, a-t-il déclaré dans une interview publiée mardi.

Federer, vainqueur de 20 titres du Grand Chelem et l’un des meilleurs joueurs de tous les temps, a déclenché une vague mondiale de réactions émotionnelles lorsqu’il a annoncé qu’il prendrait sa retraite après la Laver Cup de cette semaine.

Jeudi dernier, il a admis sur les réseaux sociaux que ses combats contre un problème de genou l’avaient forcé à mettre un terme à une carrière historique qui lui avait valu la réputation d’être l’un des joueurs les plus élégants que le jeu ait jamais vus.

À son arrivée à Londres pour son dernier événement ATP, il a déclaré à la chaîne de télévision suisse RTS qu’il était “soulagé” d’avoir fait cette annonce et “très heureux d’avoir pu avoir la carrière que j’ai eue”.

Il a confié à la RTS que ces derniers mois “ma progression n’était pas satisfaisante, que mon genou ne me lâchait pas”.

“Ensuite, j’ai reçu un scanner qui n’était pas génial et il n’y avait plus de progrès”, a-t-il déclaré. “Je me suis dit que c’était fini. Honnêtement, je ne voulais plus le faire.

Federer a reconnu qu’il avait étouffé “une larme ou deux lorsqu’il a annoncé sa prochaine retraite la semaine dernière, mais a déclaré à RTS qu’il était “heureux d’avoir franchi le pas”.

Interrogé sur ses plans pour l’avenir, le grand tennisman a déclaré: “Je ne sais pas exactement quel sera mon avenir, mais je ne veux pas m’éloigner complètement du sport qui m’a tout donné.”

