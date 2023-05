Roger Federer espère que Rafael Nadal se rétablira à temps pour Roland-Garros

Rafael Nadal et Novak Djokovic sont blessés à l’approche de Roland-Garros. Les fans espèrent qu’ils se remettront tous les deux à temps pour Roland-Garros et trouveront leur mojo sur terre battue.

Désormais 20 fois champion du Grand Chelem, Roger Federer a souhaité un prompt rétablissement à ses anciens rivaux. Tout en parlant à Sky Sports en marge du Grand Prix de Miami, la star à la retraite a évoqué les blessures de Nadal et Djokovic.

Federer a déclaré qu’il espérait que le champion de Roland-Garros à 14 reprises se rétablirait à temps pour le deuxième Grand Chelem de l’année, car ce serait un coup « brutal » pour le tennis si Nadal était absent cette année.

« Ce serait brutal. Ce serait difficile pour le tennis si Rafa n’était pas là », a déclaré Roger Federer à Sky Sports.

Novak Djokovic, n ° 1 mondial, souffre également de blessures et a été vu portant une coudière à Monte Carlo et au SRPSKA Open. Ainsi, le vainqueur de l’Open de France 2009 a évoqué les récentes blessures de Djokovic.

Federer a déclaré: « J’ai vu qu’il s’est retiré de Rome, donc je lui souhaite le meilleur et évidemment, Novak n’a pas beaucoup joué non plus, alors j’espère qu’il sera également fort. Et puis, évidemment, tous les jeunes gars qui arrivent aussi. Je vais regarder, c’est sûr. »

Rafael Nadal reste un doute majeur pour Roland Garros en raison de la blessure à la hanche qu’il a subie à l’Open d’Australie et qui a mis du temps à guérir.

Le champion du Grand Chelem à 22 reprises a déjà raté d’importants événements sur terre battue à Monte Carlo, Barcelone et l’Open de Madrid. Il s’est également retiré du Masters de Rome. Il reste à voir si Nadal est capable de récupérer à temps pour son Grand Chelem préféré.

Nadal avait remporté son 14e titre du Grand Chelem à Roland Garros l’année dernière. Cependant, il a connu des difficultés sur le circuit depuis, se retirant de Wimbledon avant les demi-finales après avoir subi une déchirure abdominale et remporté seulement cinq matchs depuis son retour en août.

Pendant ce temps, Federer semble profiter de la vie après sa retraite. Le Suisse a récemment coprésidé le prestigieux Met Gala avant d’assister au GP de Miami le week-end dernier.

