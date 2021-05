Roger Federer espère que le swing d’argile aidera Wimbledon à soumissionner

Roger Federer a déclaré qu’il n’avait jamais rencontré de problèmes pour passer des courts en terre battue à l’herbe et espère que sa décision de jouer sur sa surface la moins préférée à Roland Garros se révélera bénéfique pour sa candidature à Wimbledon.

Le Grand Chelem sur terre battue rouge s’est avéré être le moins productif pour le joueur de 39 ans, qui n’a remporté le titre qu’une seule fois, et le Suisse n’a pas concouru à Roland Garros au cours de quatre des cinq dernières années en raison de blessures et du calendrier. préférence.

Après avoir manqué plus d’un an après deux opérations au genou, Federer est revenu sur le Tour en mars et lancera sa campagne sur terre battue à l’Open de Genève de cette semaine pour se préparer à Roland-Garros à partir du 30 mai.

Il disputera l’événement de mise au point de Wimbledon à Halle, en Allemagne, avant le Grand Chelem sur herbe qu’il a remporté huit fois.

« J’étais heureux que le genou ne soit pas différent du dur à la terre battue, alors je m’attends à ce que la même chose passe de la terre battue à l’herbe », a déclaré Federer aux journalistes lundi.

«Depuis 98, puisque nous avons le gazon dans mon programme, je n’ai jamais vraiment eu de problèmes majeurs entre les surfaces.

« Je pense que le joueur de tennis est habitué à ces changements, mais bien sûr, avec une blessure, il y a toujours un peu plus d’inquiétude, surtout quand on n’a pas joué aussi longtemps que moi. »

L’Open de France de cette année a été repoussé d’une semaine en raison de la pandémie de COVID-19 et Federer a déclaré que le changement avait eu un impact énorme sur son emploi du temps, mais il était satisfait de ses préparatifs pour Wimbledon à partir du 28 juin.

«Je suis convaincu que frapper beaucoup de balles – vous devez vraiment passer le ballon, comme vous devez le faire sur terre battue, sinon vous n’allez pas avoir d’impact sur cette surface – va être bénéfique pour moi pour la saison sur gazon », a-t-il déclaré.

