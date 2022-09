Roger Federer doute de participer à la Laver Cup 2022

La participation de la star du tennis Roger Federer à son tournoi d’adieu – la Laver Cup 2022 est mise en doute car son préparateur physique a affirmé qu’un appel de dernière minute serait pris en charge de son implication dans le tournoi qui devrait débuter le 23 septembre.

Le maestro suisse a cependant atterri à Londres lundi 19 septembre à l’O2 Arena où il devrait s’unir à Rafael Nadal, Novak Djokovic et Andy Murray pour l’équipe Europe, mais ses récents combats contre les blessures ont mis un point d’interrogation sur sa participation. encore.

La star du tennis de 41 ans a stupéfié le monde du sport jeudi lorsqu’il a annoncé qu’il tirerait les rideaux de sa carrière de 24 ans chargée de trophées après avoir disputé la Laver Cup comme son dernier tournoi compétitif.

Le monde du tennis est impatient de voir Federer pour la dernière fois sur le court dans l’arène O2. Mais, son entraîneur a mentionné que Federer avait été confronté à une gêne au genou lors des récentes séances d’entraînement, ce qui a posé un énorme point d’interrogation sur sa forme physique avant l’événement par équipe de trois jours.

Pierre Paganini, l’entraîneur de conditionnement physique et de conditionnement physique de Federer, a déclaré au journal suisse-allemand Blick : « Il décidera probablement cela au dernier moment. Il est formé pour avoir autant d’informations que possible pour savoir si c’est une bonne idée ou non.

Selon le format de la Laver Cup, chaque équipe est autorisée à envoyer au moins quatre des six joueurs pour participer au double alors que tous les joueurs doivent prendre le terrain au moins une fois pour les matchs en simple.

Tous les matchs sont joués au meilleur des trois, avec un bris d’égalité de 10 points si le match se rend au troisième set décisif. Chaque match comporte deux sets, avec un tie-break décisif en dix points contesté s’il s’agit d’un set partout. Donc, dans ce cas, Federer participerait au simple caoutchouc.

Cependant, Severin Luthi, un autre entraîneur de Federer, a déclaré à la même publication que la légende du tennis prévoyait de jouer au moins un match en simple ou en double pour l’équipe européenne.

“Son objectif est de jouer quelque chose – que ce soit en simple ou en double, nous devrons voir, mais son objectif est toujours de jouer à la Laver Cup – définitivement. Nous avons trois heures du matin. Formé et dans l’après-midi encore deux heures d’entraînement, je veux bien faire mon travail là-bas », a déclaré Luthi.

Eh bien, la décision de participer ou non dépendra de sa condition physique. Mais, au cas où il devrait s’absenter pour le tournoi, alors Matteo Berrettini, le finaliste italien de Wimbledon 2021 rejoindra l’équipe car il a été nommé joueur suppléant par l’équipe européenne.

