Roger Federer prend sa retraite du tennis professionnel à 41 ans après une série d’opérations au genou, clôturant une carrière dans laquelle il a remporté 20 titres du Grand Chelem, terminé cinq saisons au premier rang et contribué à créer une ère dorée du tennis masculin avec ses rivaux Rafael Nadal et Novak Djokovic.

Federer a publié ce qu’il a appelé une “décision douce-amère” via des médias sociaux Jeudi, moins d’une semaine après que Serena Williams, 23 fois championne majeure, a disputé ce qui est attendu pour le dernier match de sa carrière.

Combinées, les sorties de deux des plus grands athlètes de l’histoire de leur sport représentent un tournant de page significatif.

« Comme beaucoup d’entre vous le savent, les trois dernières années m’ont présenté des défis sous la forme de blessures et de chirurgies. J’ai travaillé dur pour retrouver une forme compétitive complète », a écrit Federer sur Twitter. “Mais je connais aussi les capacités et les limites de mon corps, et son message pour moi ces derniers temps a été clair.”

Federer n’a pas concouru depuis Wimbledon en juillet 2021, et donc, en ce sens, sa nouvelle n’est pas si surprenante.

Mais il était apparu lors d’un événement marquant le 100e anniversaire du Center Court au All England Club en juillet dernier et avait déclaré qu’il espérait revenir y jouer “une fois de plus”.

Il avait également déclaré qu’il reviendrait au tournoi dans son pays d’origine aux Swiss Indoors en octobre.

Dans l’annonce de jeudi, Federer a déclaré que son événement d’adieu serait la Laver Cup à Londres la semaine prochaine. C’est un événement d’équipe organisé par sa société de gestion.

Federer est marié et lui et sa femme, Mirka – également joueuse de tennis; ils se sont rencontrés en tant qu’athlètes aux Jeux olympiques – ont deux paires de jumeaux.

Il repart avec un total de 103 titres au niveau de la tournée sur son curriculum vitae substantiel et 1 251 victoires en matchs en simple, tous deux derrière Jimmy Connors à l’ère Open, qui a commencé en 1968. Les records de Federer incluent le fait d’être le plus ancien n ° 1 du classement ATP. histoire – il est revenu à la première place à 36 ans en 2018 – et la plupart des semaines consécutives là-bas (sa marque de semaines totales a été éclipsée par Djokovic).

Lorsque Federer a remporté son premier titre du Grand Chelem à Wimbledon en 2003, le record masculin du plus grand nombre était détenu par Pete Sampras, qui avait remporté son 14e à l’US Open l’année précédente lors de ce qui s’est avéré être le dernier match de la carrière de l’Américain.

Federer continuerait à souffler bien au-delà de cela, terminant avec 20 en remportant huit championnats à Wimbledon, six à l’Open d’Australie, cinq à l’US Open et un à l’Open de France. Son trophée 2009 à Roland Garros a permis à Federer de terminer un Grand Chelem en carrière.

Son service, son coup droit, son jeu de jambes et son style offensif resteront dans les mémoires. Ses matchs contre les jeunes rivaux Nadal, 36 ans, et Djokovic, 35 ans, ont également été inoubliables, qui ont tous deux égalé, puis dépassé, le total de Federer en Chelem et remportent toujours des titres dans les quatre plus grands tournois du sport.

Nadal mène désormais le décompte avec 22, un devant Djokovic.

“J’ai eu la chance de jouer tant de matchs épiques que je n’oublierai jamais”, a déclaré Federer dans l’annonce de jeudi.

S’adressant à ses «concurrents sur le terrain» – mais pas par leur nom – il a écrit: «Nous nous sommes poussés les uns les autres et ensemble, nous avons porté le tennis à de nouveaux niveaux.»

Le dernier match de Federer a eu lieu le 7 juillet 2021, lorsqu’il a perdu au Center Court en quarts de finale de Wimbledon contre Hubert Hurkacz 6-3, 7-6 (4), 6-0.

Peu de temps après, Federer a subi une intervention chirurgicale pour réparer les dommages à son ménisque et au cartilage de son genou droit – sa troisième opération sur ce genou en l’espace d’un an et demi.

“Le tennis m’a traité plus généreusement que je n’aurais jamais rêvé”, a déclaré Federer jeudi, “et maintenant je dois reconnaître quand il est temps de mettre fin à ma carrière compétitive.”

—Howard Fendrich, Associated Press

Tennis