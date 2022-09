Roger Federer discutera de sa retraite mercredi

LONDRES (AP) – Dans le cas de Roger Federer, la conférence de presse d’adieu aura lieu avant le début de ce qu’il a dit être le dernier événement de tennis compétitif de sa carrière.

Federer est à Londres et s’est entraîné avant la Laver Cup, un événement fondé par son équipe de direction qui débute vendredi avec la cinquième édition de son format Team Europe vs Team World.

Les principaux rivaux dont les carrières ont chevauché celles de Federer – Rafael Nadal, Novak Djokovic et Andy Murray – participent également.

Avant le début de la Laver Cup, Federer rencontrera les médias mercredi matin pour discuter de l’abandon du tournoi de tennis à 41 ans après une carrière qui a commencé dans les années 1990, a duré jusqu’aux années 2020 et comprenait 20 championnats du Grand Chelem, 83 titres dans d’autres tournois et des centaines de semaines au n ° 1 du classement.

Il fait ses adieux peu de temps après que Serena Williams a disputé ce qui devrait être le dernier match de sa carrière à l’US Open, signalant un changement significatif pour un sport qu’ils ont tous deux transcendé pendant des décennies.

Williams a fait part au monde de son intention d’arrêter de jouer via un article de magazine, puis n’a tenu de conférence de presse qu’après son premier match à Flushing Meadows; le 23 fois champion du Grand Chelem y a atteint le troisième tour avant de perdre contre Ajla Tomljanovic.

Federer a disputé un match pour la dernière fois à Wimbledon en 2021, lorsqu’il a perdu en quart de finale contre Hubert Hurkacz. Peu de temps après, Federer a été opéré du genou droit pour la troisième fois en l’espace d’environ 1 an et demi.

La star suisse avait espéré jouer à Bâle dans son pays d’origine le mois prochain et avait suggéré qu’il pourrait peut-être entrer à Wimbledon une dernière fois l’année prochaine. Mais la récupération et la rééducation de son genou sont devenues trop importantes.

Il a qualifié sa retraite de “décision douce-amère” lorsqu’il l’a annoncée la semaine dernière via les réseaux sociaux. Mercredi offre une chance d’en savoir plus sur ce qui a motivé ce choix et sur ce que Federer pourrait avoir en tête pour l’avenir.

Son tweet concluait : “Enfin, au tennis : je t’aime et je ne te quitterai jamais.” Cela serait de bon augure pour les fans de Federer qui espèrent le voir continuer à jouer un rôle dans le sport – et serait également de bon augure pour le sport.

Djokovic a écrit sur Instagram après que Federer a révélé qu’il prendrait sa retraite qu’il était “difficile de voir ce jour et de mettre des mots sur tout ce que nous avons partagé ensemble dans ce sport”.

On ne sait pas à quel point Federer participera réellement à la Laver Cup. Il y a des matchs en simple et en double au cours des trois jours, et son agent a déclaré que Federer jouerait certainement.

En février, quand on a appris que Federer serait à Londres, il a déclaré que Nadal lui avait envoyé un message l’année dernière lui suggérant de jouer à nouveau en double ensemble. Ils se sont associés pour remporter un match de double lors de la première Laver Cup en 2017.

“Si nous sommes en mesure de partager le terrain une fois de plus en double”, a déclaré Nadal à l’époque, “alors ce serait une expérience vraiment spéciale pour nous deux à ce stade de notre carrière.”

Howard Fendrich, Associated Press