Roger Federer devient le plus vieux quart de finaliste de Wimbledon à l’ère ouverte

Roger Federer est devenu lundi l’homme le plus âgé à atteindre les quarts de finale de Wimbledon depuis l’aube de l’ère ouverte en 1968. Federer, qui aura 40 ans dans un peu moins de cinq semaines, a battu l’Italien Lorenzo Sonego 7-5, 6- 4, 6-2 pour faire les huit derniers au All England Club pour la 18e fois. « J’ai senti après le premier set que j’étais capable de contrôler les choses. Je ne pourrais pas être plus excité d’être en quarts », a déclaré Federer dont le match a eu lieu lors du dernier « Manic Monday », ainsi appelé parce que tous les huitièmes de finale de l’épreuve masculine et féminine sont disputés.

À partir de l’année prochaine, le jeu aura lieu le dimanche du milieu, qui est traditionnellement le jour de repos du tournoi.

«Je suis heureux d’avoir joué à l’époque où il y avait un« dimanche du milieu », mais cela signifie maintenant que plus de gens peuvent venir au tournoi.

« C’était très spécial et j’ai vraiment apprécié ça. »

Dans ce qui sera son 58e quart de finale du Grand Chelem, Federer, huit fois champion de Wimbledon, affrontera soit la deuxième tête de série Daniil Medvedev, soit Hubert Hurkacz, la 14e tête de série, pour une place en demi-finale.

Medvedev menait Hurkacz 6-2, 6-7 (2/7), 6-3, 3-4 lorsque le jeu a été interrompu pour la nuit en raison de la pluie.

« Ce n’est juste pour personne. J’ai déjà été dans ces situations, mais ces gars-là sont jeunes et ils peuvent récupérer », a déclaré Federer.

« Malheureusement, ils sont très, très bons aussi, alors j’espère qu’il pleuvra encore demain… Je plaisante, je plaisante ! »

