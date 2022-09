Roger Federer devant Final Bow à la Laver Cup

Roger Federer lève le rideau sur son illustre carrière plus tard cette semaine, mais le maestro suisse a assuré à ses millions de fans qu’il ne deviendrait pas un “fantôme du tennis”.

De retour à Londres, en aval d’où il a remporté un record de huit titres à Wimbledon, le joueur de 41 ans a déclaré qu’il n’avait aucune intention de s’éloigner d’un sport qu’il pratique depuis si longtemps.

S’adressant aux journalistes à l’O2 Arena de Londres, où Federer a remporté deux fois le titre de la finale de l’ATP, le Suisse était parfois ému en expliquant la décision de raccrocher ses raquettes.

Interrogé sur ses plans pour l’avenir, Federer a déclaré qu’il ne disparaîtrait pas comme le grand suédois Bjorn Borg, qui est capitaine de l’Europe contre le reste du monde cette semaine.

“Je voulais juste faire savoir aux fans que je ne serai pas un fantôme. C’est drôle, j’ai parlé de Bjorn Borg, il n’est pas revenu à Wimbledon depuis 25 ans et cela fait mal à tous les fans », a déclaré Federer à propos du 11 fois vainqueur majeur qui a quitté le tennis à 26 ans.

« Mais je ne pense pas que je serai ce type. J’ai l’impression que le tennis m’a trop donné. Je suis dans le jeu depuis trop longtemps. Je suis tombé amoureux de trop de choses.

« Vous me reverrez. A quel titre, je ne sais pas. Encore faut-il y réfléchir un peu, me donner du temps.

Federer a annoncé jeudi dernier que la Laver Cup, l’épreuve par équipe qu’il a contribué à créer, serait le dernier acte d’une carrière professionnelle de près d’un quart de siècle.

Élaborant sur sa décision de se retirer de la compétition, Federer a décrit les derniers mois comme stressants, affirmant qu’il n’était pas prêt à “tout risquer” en subissant davantage d’opérations chirurgicales sur son genou droit gênant.

“À un moment donné, vous vous asseyez et vous vous dites : ‘Ok, nous sommes à une intersection ici, à un carrefour, et vous devez prendre un virage, et c’est dans quelle direction ?’

«Je n’étais pas prêt à aller dans cette direction de tout risquer. La partie la plus difficile après cela, c’est quand vous réalisez, d’accord, c’est la fin.

Federer n’a pas disputé de match depuis sa défaite en quart de finale de Wimbledon 2021 et n’est pas en forme pour jouer en simple à la Laver Cup. Il espère tirer sa révérence en double, de préférence aux côtés du grand rival Rafa Nadal.

“Je ne sais pas si cela va arriver, mais cela pourrait évidemment être un moment spécial”, a-t-il déclaré.

Son premier titre du Grand Chelem remonte à 2003 lorsqu’il a battu Mark Philippoussis pour remporter le premier de cinq titres successifs à Wimbledon avant de perdre contre Nadal dans un classique de 2008.

“Peut-être l’endroit le plus spécial”, a-t-il dit à propos de Londres. “J’ai réalisé cela tout au long de l’été, puis je cherchais juste un endroit dans le temps où je pourrais l’appeler.

« Il me semblait approprié de terminer ma carrière ici. Avoir Bjorn sur le banc avec moi quand je sors va être quelque chose de plus que cool. Avoir une équipe derrière moi aussi ne me sentirait pas si seul quand je l’appelle un jour.

Les 20 titres du Grand Chelem de Federer ont été dépassés par Nadal (22) et Novak Djokovic (21) dans une époque dorée sans précédent pour le tennis masculin. Mais quelles que soient les statistiques, beaucoup le considèrent toujours comme le plus grand joueur à avoir jamais manié une raquette.

Il a remporté 103 titres en carrière, juste derrière Jimmy Connors, et a passé un record de 237 semaines consécutives en tant que numéro un mondial de 2004 à 2008.

“Tout le monde doit quitter le jeu, ça a été un grand, grand voyage”, a-t-il déclaré.

