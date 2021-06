Roger Federer décidera de participer ou non aux Jeux olympiques de Tokyo après Wimbledon | Actualités Tennis

Roger Federer ne sait toujours pas s’il participera aux Jeux olympiques de Tokyo (Photo de: Friso Gentsch/picture-alliance/dpa/AP Images)

Roger Federer a déclaré qu’il déciderait s’il participerait ou non aux Jeux olympiques de Tokyo cet été après Wimbledon.

Le dernier match de Federer à Wimbledon a été une défaite déchirante contre Novak Djokovic lors d’une finale épique il y a deux ans.

Le Suisse, qui se rapproche de son 40e anniversaire, pense toujours qu’il peut se battre pour un neuvième titre à Wimbledon, bien que Federer ait révélé que la façon dont les choses se dérouleront au cours des quinze prochaines semaines affectera ses plans pour les deux prochains mois, y compris les Jeux de Tokyo.

« Je sais que si je me lance, j’entre dans la deuxième semaine, ce qui est l’objectif ici en ce moment, que je deviens de plus en plus fort à chaque match, je pense que c’est tout à fait possible. » Roger Federer

Federer a remporté une médaille d’argent en simple aux Jeux de Londres en 2012 et une médaille d’or en double aux côtés de son compatriote Stan Wawrinka aux Jeux de Pékin en 2008.

« De toute évidence, si je joue vraiment bien ou vraiment mal ici, je pense que cela a un impact sur la façon dont tout pourrait ressembler pour l’été », a-t-il déclaré.

« Pourtant, mon sentiment est que j’aimerais aller aux Jeux olympiques. J’aimerais jouer autant de tournois que possible. Mais je pense que nous avons décidé maintenant de traverser Wimbledon, de nous asseoir en équipe, puis de décider où nous allons De là. »

La sixième tête de série, qui ouvrira mardi sa 22e campagne record à Wimbledon contre le Français Adrian Mannarino, n’a disputé qu’une poignée de tournois au cours des 18 derniers mois en raison d’une opération au genou.

Sa défaite contre le jeune Canadien Felix Auger-Aliassime à Halle la semaine dernière, un lieu où il a remporté 10 titres, a soulevé des questions sur sa forme actuelle.

Federer a exprimé sa propre déception face à ce match et à son attitude sur le terrain, mais il a déclaré qu’il n’y aurait pas de répétition ici.

« Il y a des façons de perdre et une norme que je me fixe sur la façon dont je m’y prends », a déclaré Federer.

« La bonne chose maintenant avec le recul, c’est que je sais que cela n’arrivera pas ici parce que je suis prêt, je suis excité, je suis gonflé. Je sais que je peux faire tellement mieux. »

« Je ne sais pas ce que c’était, pour être honnête », a ajouté Federer à propos de son revers à Halle. « Mais je pense que je dois retirer les points positifs de ces dernières semaines, que je suis en fait ici à Wimbledon en ce moment et que j’ai une chance.

« Je sais que si je me lance, j’entre dans la deuxième semaine, ce qui est l’objectif ici en ce moment, que je deviens de plus en plus fort à chaque match, je pense que c’est tout à fait possible. »

N’oubliez pas de nous suivre sur skysports.com/tennis, notre compte Twitter @skysportstennis & Sky Sports – en déplacement ! Disponible en téléchargement maintenant sur – iPhone & iPad et Android