Le légendaire joueur de tennis Roger Federer a annoncé sa retraite du sport car la prochaine Laver Cup sera son dernier événement ATP. Federer a partagé une longue note sur son compte Twitter où il a exprimé ses sentiments et a déclaré que les blessures et les chirurgies faisaient partie intégrante de sa vie au cours des trois dernières années.

Le joueur de 41 ans a déclaré qu’il avait analysé ses capacités et ses limites à cet âge et avait décidé de prendre la grande décision.

«À ma famille de tennis et au-delà. De tous les cadeaux que le tennis m’a donnés au fil des ans, le plus grand, sans aucun doute, a été les personnes que j’ai rencontrées en cours de route : mes amis, mes concurrents et surtout les fans qui donnent vie à ce sport. . Aujourd’hui, je veux partager quelques nouvelles avec vous tous.

« Comme beaucoup d’entre vous le savent, les trois dernières années m’ont présenté des défis sous la forme de blessures et de chirurgies. J’ai travaillé dur pour retrouver une forme compétitive complète. Mais je connais aussi les capacités et les limites de mon corps, et le message qu’il m’a adressé ces derniers temps a été clair. J’ai 41 ans. J’ai joué plus de 1500 matchs en 24 ans. Le tennis m’a traité plus généreusement que lever aurait rêvé, et maintenant je dois reconnaître quand il est temps de mettre fin à ma carrière compétitive.

La Laver Cup la semaine prochaine à Londres sera mon dernier événement ATP. Je jouerai plus de tennis à l’avenir, bien sûr, mais pas en Grand Chelem ou sur le circuit”, a-t-il déclaré dans le communiqué.

