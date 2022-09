Roger Federer admet qu’il “a cessé de croire” qu’il pourrait revenir

Roger Federer a déclaré mercredi qu’il avait décidé de prendre sa retraite parce qu’il “avait cessé de croire” qu’il pouvait continuer à jouer après une série de blessures.

Le champion du Grand Chelem à 20 reprises a annoncé jeudi dernier qu’il se retirerait du tennis de compétition après une dernière apparition à la Laver Cup à Londres cette semaine.

Federer a joué pour la dernière fois en tournée il y a plus d’un an, à Wimbledon en 2021, après quoi il a dû être opéré du genou pour la troisième fois.

“Les trois dernières années ont été pour le moins difficiles”, a déclaré le grand Suisse de 41 ans à la BBC.

“Je savais que j’étais sur une glace très fine l’année dernière depuis que j’ai joué à Wimbledon”, a ajouté Federer, qui a remporté un Grand Chelem pour la dernière fois à l’Open d’Australie 2018.

“J’ai essayé de revenir mais il y avait une limite à ce que je pouvais faire. Et j’ai cessé d’y croire, pour être honnête.

Federer avait espéré jouer à nouveau à plein temps en 2022, mais a déclaré qu’un scan il y a quelques mois n’avait été “pas ce que j’espérais”.

“Très vite, nous avons compris que c’était ça. Alors la question devient : comment annoncez-vous et quand annoncez-vous ?

“Cela a été quelques semaines émouvantes pour passer par ces mots pour essayer de les comprendre, qu’ils reflètent ce que je ressens et remercie toutes les personnes qui m’ont aidé en cours de route”, a-t-il déclaré.

L’événement par équipe de la Laver Cup à Londres à partir de vendredi donnera à Federer une dernière chance de jouer de manière compétitive dans le cadre des “Big Four” qui ont dominé le tennis au cours des deux dernières décennies.

Rafael Nadal, qui détient le record de titres du Grand Chelem avec 22, Novak Djokovic, qui en a remporté 21, et Andy Murray, double champion de Wimbledon, joueront tous ensemble au sein de l’équipe européenne.

Federer a déclaré pendant longtemps qu’il ne voulait même pas envisager d’être le premier du quatuor à se retirer.

“J’ai toujours repoussé mes pensées de retraite”, a admis Federer.

“J’ai toujours dit, plus j’y pense, plus je suis déjà à mi-retraite et ce n’est pas la façon d’aller travailler, vous savez, pour moi en tant que joueur de tennis, donc nous nous en occuperons quand ce sera vient.

« Et c’est arrivé. Et j’ai fait avec.”

Lisez tous les Dernières nouvelles sportives et dernières nouvelles ici