Roger E. Mosley, acteur connu pour “Magnum, PI”, décède à 83 ans

Roger E. Mosley, dont le talent pour jouer un dur à cuire avec une séquence espiègle lui a valu des distinctions en jouant un pilote d’hélicoptère prêt à l’action dans la série télévisée à succès des années 1980 “Magnum, PI”, ainsi que des personnalités réelles comme Sonny Liston et Leadbelly sur grand écran, est décédé dimanche à Los Angeles. Il avait 83 ans.

Il est décédé après avoir été blessé dans un accident de voiture à Lynwood, en Californie, le mois dernier, qui l’a laissé paralysé des épaules, sa fille Ch-a Mosley annoncé sur Facebook.

M. Mosley, qui a grandi dans un projet de logements sociaux dans le quartier Watts de Los Angeles, est apparu dans des dizaines d’émissions de télévision sur quatre décennies, à commencer par des incontournables des années 1970 comme “Cannon” et “Sanford and Son”. Il est également apparu dans la mini-série « Roots : The Next Generations » en 1979.