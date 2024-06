Roger Daltrey donne son avis franc et honnête alors qu’il prépare sa tournée solo

Roger Daltrey a quelques réflexions.

Il ne veut pas révéler grand-chose sur sa prochaine tournée solo électrique/acoustique estivale car il ne veut pas gâcher d’éventuelles surprises. « Vous vous souvenez de l’époque où vous alliez à un spectacle et étiez impressionné parce que vous ne saviez pas ce qui allait suivre ? Il y a quelque chose à dire sur la mystique », dit-il.

S’il réaffirme son commentaire à USA TODAY de 2023 selon lequel il doute que les Who rejouent un jour aux États-Unis, il souhaite également, d’une certaine manière, que « nous puissions revenir en arrière. J’adorerais montrer aux gens où nous avons commencé, avec beaucoup d’énergie. Alors, est-ce une possibilité ? « Non », dit-il en riant. « Nous sommes trop vieux. J’essaierais bien, mais Pete (Townshend) aurait un sacré choc. A cette époque, ce qui nous manquait en technique, nous le rattrapions en volume, et nous ne pouvons plus le faire.

Que diriez-vous de la version actuelle du magistral opéra rock des Who, « Tommy », actuellement à l’affiche à Broadway. L’a-t-il vu ? « Non. » En a-t-il l’intention ? « Non. » Mais Daltrey n’hésitera jamais à élaborer une position. «Je ne suis tout simplement pas intéressé. Je préfère l’original, l’original, l’original. Les Who ont créé le meilleur opéra rock jamais écrit et il devrait y rester en ce qui me concerne.

Lorsqu’il mentionne ce guitariste de longue date dans son groupe solo, Simon Townshend – le frère cadet de Pete, légende des Who – est « mon âme sœur sur la route. Il est mon remplaçant pour Pete », on se demande ce que pense Pete à ce sujet.

« Je ne sais pas. Et je m’en fiche.

L’honnêteté vivifiante de Daltrey est à la fois amusante et louable. Ses commentaires pourraient être interprétés comme l’irrégularité d’un octogénaire, mais son attitude est celle d’un type dans un pub buvant une pinte et se moquant aussi facilement de lui-même que du monde qui l’entoure.

Et vraiment, sa franchise doit être célébrée, car même si vous n’êtes pas d’accord avec ses positions, il fait valoir des arguments valables.

En tant que l’un des leaders les plus captivants de l’histoire du rock’n’roll, Daltrey a poussé son rugissement de voix derrière des hymnes intemporels – « Je ne me laisserai plus tromper » « Baba O’Riley », « Pinball Wizard », « Who Are You » – et des ballades brûlantes telles que « Behind Blue Eyes » et le murmure à un soufflet « L’amour règne sur moi. »

Sa tournée estivale de 11 dates débutera le 10 juin à Glenside, en Pennsylvanie, avant de s’arrêter dans le nord de la Virginie, dans le nord de l’État de New York, à Boston et à Détroit, entre autres villes. Il sera rejoint par Simon Townshend à la guitare, Scott Devours à la batterie, Geraint Watkins aux claviers et à l’accordéon, John Hogg à la basse, Doug Boyle à la guitare, Jody Linscott aux percussions, Katie Jacoby au violon, Steve Weston à l’harmonica et Billy Nicholls à la mandoline.

Il s’agit d’un grand ensemble pour une tournée présentée comme semi-acoustique, mais Daltrey précise rapidement que les participants ne devraient pas s’attendre à une soirée tranquille de classiques débranchés.

« C’est juste une instrumentation variée. La seule chose à propos de la série, cependant, c’est l’absence de synthétiseurs, ce dont je suis heureux », dit-il. « J’aime le côté brut des vrais instruments et, à certains égards, (les synthés) peuvent finir par en faire trop. »

Alors « Baba O’Riley » sera sans sa boucle de synthétiseur et « Won’t Get Fooled » sera également ramené à l’essentiel, ce que Daltrey anticipe.

« Cela ouvre l’esprit des gens, peut-être qu’ils entendront la chanson pour la première fois », dit-il.

Le spectacle comprendra également des chansons tirées de ses 10 albums solo, éventuellement quelques reprises et un segment de questions-réponses avec le public. Malgré l’incertitude liée au fait de donner le micro aux fans, Daltrey n’est pas intimidé par les questions qu’il pourrait poser.

«Je n’ai pas dit que j’allais répondre à toutes», dit-il en riant. « De toute façon, beaucoup sont tellement stupides que vous ne voudriez pas entendre les réponses. Mais cela peut être très amusant, ou cela peut être désastreux si les questions ne sont pas bonnes.

Les premières dates de sa série de dates de juin sont une rotation de KT Tunstall, Dan Bern, Leslie Mendelson et Inhaler. Tunstall, de La renommée du « Cheval noir et du cerisier », rejoindra l’affiche de la plupart des spectacles et Daltrey dit qu’il l’a choisie parce que « c’est une artiste fabuleuse, vraiment courageuse. Voilà toute l’histoire. »

Daltrey a rencontré Tunstall pour la première fois en 2014, lorsqu’elle s’est produite lors de son concert annuel très apprécié du Teenage Cancer Trust. Depuis 2000, Daltrey est l’organisateur de l’événement all-star au Royal Albert Hall de Londres, soulevant plus de 40 millions de dollars pour le Organisation Teenage Cancer Trustqui finance des infirmières spécialisées et des unités hospitalières du National Health Service du Royaume-Uni, ainsi qu’un soutien supplémentaire aux jeunes atteints de cancer.

Après l’épisode de cette année en janvier – qui mettait en vedette une programmation impressionnante comprenant son ami de longue date Robert Plant, Eddie Vedder et Pete Townshend – Daltrey a annoncé qu’il le ferait. démissionner de son poste de conservateur.

« Je ne pense pas qu’à cet âge je puisse être responsable de l’association », dit-il, soulignant qu’il restera à titre honorifique et que si un commissaire de concert n’est pas disponible pour l’édition 2025, il assumera volontiers son rôle. positionner encore une fois. Mais, dit-il, « je sens simplement que je dois le confier à du sang plus jeune pour le faire avancer… mais je serai toujours là pour cela. »

L’implication de Daltrey dans l’association caritative met toujours en avant son côté le plus doux. Mais il ne serait pas Daltrey sans offrir une perspective plus mondaine.

« Durant toute cette tournée, dit-il, je veux juste m’assurer que nous ferons passer un bon moment au public. C’est un vieux monde difficile en ce moment et Dieu merci, la musique live est là et c’est la seule chose qui n’a pas été volée par Internet. Je pense que tous les contenus YouTube sont très inutiles. Je ne pense pas que cela améliore (place) les fesses de qui que ce soit dans les sièges. Je pense que les gens sont beaucoup plus susceptibles d’y aller s’ils ne savent pas à quoi s’attendre », dit-il. Puis il ajoute avec un autre rire guttural : « Allons les regarder échouer ! »