Roger Craig, ancien lanceur et manager de la MLB qui était un incontournable des World Series, décède à 93 ans

NEW YORK (AP) – Roger Craig, qui a lancé pour trois équipes de championnat au cours de sa carrière dans les ligues majeures, puis a dirigé les Giants de San Francisco jusqu’à la Série mondiale de 1989 qui a été interrompue par un violent tremblement de terre, est décédé. Il avait 93 ans.

Un porte-parole des Giants a déclaré que l’équipe avait été informée par un membre de la famille que Craig était décédé dimanche à San Diego des suites d’une courte maladie.

« Nous avons perdu un membre légendaire de notre famille Giants », a déclaré le président et chef de la direction des Giants, Larry Baer, ​​dans un communiqué. « Roger était aimé des joueurs, des entraîneurs, du personnel de la réception et des fans. Il était une figure paternelle pour beaucoup et son optimisme et sa sagesse ont donné lieu à certaines des saisons les plus mémorables de notre histoire.

Craig était une recrue du club des Dodgers de Brooklyn en 1955 qui a remporté le premier titre de la franchise. Il a connu une saison formidable pour les Dodgers de Los Angeles en 1959, qui ont battu les White Sox de Chicago dans les World Series. Et il a fait 39 apparitions pour l’équipe des Cardinals de St. Louis de 1964 qui a dominé les Yankees de New York pour le championnat.

Le droitier de 6 pieds 4 pouces a également lancé pour les Mets de New York, les Reds de Cincinnati et les Phillies de Philadelphie au cours de sa carrière de 12 ans, terminant 74-98 avec une MPM de 3,83 et 19 arrêts. Sa meilleure saison est survenue en 1959, quand il est allé 11-5 avec une MPM de 2,06 en 29 matchs (17 départs), et ses quatre blanchissages à égalité pour la plupart dans la Ligue nationale.

Craig a commencé et remporté le cinquième match de la Série mondiale de 1955 contre les Yankees pour donner aux Dodgers une avance de 3-2. Il a été durement touché lors de ses deux séries suivantes (1956 et 1959), puis a rebondi lors de la Classique d’automne 1964 alors qu’il en retirait huit en 4 2/3 manches de relève sans but pour remporter la victoire dans le match 4 pour les Cardinals.

Mais malgré tous ses succès d’équipe, Craig savait aussi bien ce que c’était que de languir à la dernière place. Il a commencé le premier match de l’histoire de la franchise pour l’expansion des Mets en 1962, encaissant une défaite de 11-4 à St. Louis. Dans une équipe de risée qui a fait un lamentable 40-120, il a rythmé New York avec 10 victoires. Il avait une fiche de 15-46 pour les Mets de 1962 à 1963, menant les majors en pertes les deux années.

Une fois ses jours de jeu terminés, Craig est devenu un entraîneur de lanceurs renommé pour les Padres de San Diego, les Astros de Houston et les Tigers de Detroit – encourageant ses protégés à « humm, bébé » dans un ton traînant bas du sud.

Il faisait partie de l’équipe du manager Sparky Anderson avec les Tigers de 1984, qui ont ouvert 35-5 et remporté la Série mondiale. Craig a été crédité d’avoir enseigné la balle rapide à deux doigts au démarreur du Temple de la renommée Jack Morris et au lauréat du prix NL Cy Young en 1986 Mike Scott.

Le premier emploi de Craig en tant que manager d’une grande ligue est venu avec les Padres en 1978. Il les a guidés vers une amélioration de 15 victoires par rapport à l’année précédente et le premier record de victoires de l’histoire de l’équipe à 84-78. Mais il a été licencié après avoir fait 68-93 en 1979.

Il a été embauché par les Giants en septembre 1985 et les a dirigés jusqu’en 1992, remportant les titres de NL West en 1987 et 1989.

San Francisco a battu les Chicago Cubs lors des séries éliminatoires de 1989 pour capturer son premier fanion de la Ligue nationale en 27 ans, mais les Giants ont été balayés par les Oakland Athletics dans une série mondiale présentée comme la bataille de la baie.

Juste avant le début prévu du match 3 au Candlestick Park de San Francisco le 17 octobre 1989, un tremblement de terre de magnitude 6,9 ​​a secoué le nord de la Californie, tuant 67 personnes et causant plus de 5 milliards de dollars de dommages.

Le match a été reporté et les World Series ont repris 10 jours plus tard, les A’s ayant finalement terminé un balayage de quatre matchs contre Craig et ses Giants.

Il a terminé avec un record de 738-737 en tant que manager de la ligue majeure, dont 586-566 pour San Francisco.

Craig est né le 17 février 1930 à Durham, en Caroline du Nord, et a fréquenté l’État de Caroline du Nord grâce à une bourse de basket-ball avant de signer avec les Dodgers. Les Giants ont déclaré qu’il laisse dans le deuil sa femme, Carolyn, ses quatre enfants, Sherri Paschelke, Roger Craig Jr., Teresa Hanvey et Vikki Dancan, sept petits-enfants et 14 arrière-petits-enfants.

Mike Fitzpatrick, Associated Press