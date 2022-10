Roger Chamlin a contribué à l’expansion du Pérou – Shaw Local

Le maire de longue date du Pérou, Don Baker, avait une grande vision de ce que le Pérou pourrait devenir et deviendrait un jour. Roger Chamlin l’a aidé à l’accomplir.

Chamlin, ingénieur de longue date de la ville du Pérou, est décédé le 19 octobre. Il avait 82 ans.

Bien que Chamlin & Associates ait servi plusieurs communautés dans la région de la vallée de l’Illinois, on se souvient surtout de Roger Chamlin pour avoir dirigé le Pérou à travers une explosion commerciale et résidentielle qui a duré des décennies.

Au cours de sa longue collaboration avec la ville, Chamlin et ses collègues ont stimulé le développement de l’aéroport régional de l’Illinois Valley, du parc Baker Lake et du corridor commercial de la route 251 parmi de nombreux autres projets.

Dave Potthoff, un ancien conseiller municipal du Pérou, a déclaré que Chamlin a laissé un héritage considérable de nouveaux hôtels de ville, d’écoles, de routes et d’améliorations des infrastructures non seulement pour stimuler l’économie locale, mais aussi pour la qualité de vie globale.

“Ce n’était pas un travail pour lui”, a déclaré Potthoff. “C’était une passion pour faire de la communauté un meilleur endroit où vivre.”

Chamlin a d’abord étudié l’architecture à l’Université de l’Illinois, mais a ensuite été transféré à l’Université Marquette pour obtenir un diplôme en génie civil. Il a passé une première journée mémorable dans l’Illinois. Le Newman Center a jumelé ses étudiants de première année avec des «grands frères» bénévoles et Chamlin a été jumelé avec un secondeur nommé Dick Butkus.

Alors que les parents de Chamlin s’éloignaient, Butkus attrapa Chamlin par l’épaule et annonça : « Nous allons chez Kam. Chamlin a consciencieusement suivi Butkus jusqu’à la taverne Champaign et a essayé – sans succès, a-t-il admis plus tard – d’égaler Butkus pinte pour pinte.

En 1966, Chamlin rejoint la société d’ingénierie péruvienne fondée par son père, Casimir. Le moment était fortuit. Un conseiller municipal péruvien nommé Donald L. Baker était devenu maire et s’était mis à établir un corridor commercial sur la route 251 au nord de Shooting Park Road.

Les critiques se sont moqués de l’investissement de Baker, mais Chamlin était parmi ceux qui ont ignoré les ricanements. Ce qui a suivi a été une collaboration fructueuse dans laquelle le Pérou a tellement augmenté son assiette fiscale et ses ventes au détail que la mairie a maintenu son taux d’imposition municipal à zéro.

“Roger était un leader dévoué au sein de Chamlin et de la ville de Peru, ainsi que de nombreux autres clients dans le centre de l’Illinois”, a déclaré Chamlin & Associates dans un communiqué. “Roger a siégé au conseil d’administration de Chamlin pendant la plupart de ses 50 années au sein de l’entreprise et a joué un rôle déterminant dans la supervision et l’assistance technique de la ville du Pérou sur des projets importants au Pérou qui ont façonné la ville pendant des décennies.

“Le sens de l’humour de Roger et sa capacité à amener de nombreuses personnes de différents horizons à travailler ensemble vers un objectif commun nous manqueront profondément.”

Mince, bronzé, imperturbable et toujours souriant, Chamlin comptait de nombreux amis et admirateurs au sein des communautés qu’il servait. Doug Bernabei, en tant qu’ancien chef de la police de Spring Valley, a déclaré que lui et Chamlin avaient pris la tête de la conception et de la supervision de la construction du nouvel hôtel de ville et du nouveau service de police ouvert en 2001.

Ils ont consacré “d’innombrables heures” au projet, se souvient Bernabei, et “j’étais aux premières loges pour voir un homme gentil, attentionné et très loyal”.

Chamlin est également resté dans les mémoires comme un employeur aimable et attentionné. Pendant un ralentissement économique, il s’est ouvertement inquiété de devoir licencier des gens et a exprimé un profond soulagement lorsque les travailleurs ont accepté des congés partiels jusqu’à ce que les conditions économiques s’améliorent.

“Roger était le meilleur ami qu’un collègue ou un membre de la communauté puisse avoir”, a déclaré Kevin Heitz, qui a travaillé avec Chamlin pendant près de 20 ans. «Il était toujours là en cas de besoin avec un peu de sagesse ou d’esprit qui ferait avancer les projets et les gens.

“Son héritage durable est son engagement, son dévouement et son souci du bien-être de tous les habitants de toute la vallée de l’Illinois et pour cela, chacun de nous remercie Roger et toute sa famille.”