Roger Angell, qui a écrit sur le baseball avec passion, décède à 101 ans

Comme sa mère, M. Angell est devenu un éditeur de fiction new-yorkais, découvrant et nourrissant des écrivains, dont Ann Beattie, Bobbie Ann Mason et Garrison Keillor. Pendant un certain temps, il a occupé l’ancien bureau de sa mère – une expérience, a-t-il dit à un intervieweur, qui était “la chose la plus étrange au monde”. Il a également travaillé en étroite collaboration avec des écrivains comme Vladimir Nabokov, John Updike, Donald Barthelme, Ruth Jhabvala et VS Pritchett.

M. Angell était également connu pour son poème de vacances annuel d’une page, intitulé “Salutations, amis!” Le poème, une tradition new-yorkaise, a commencé en 1932 et a été écrit à l’origine par Frank Sullivan. M. Angell a écrit « Salutations, amis ! » de 1976 à 1998, date à laquelle il a fait une pause, et l’a redémarré en 2008. Ces dernières années, le poème a été écrit par Ian Frazier.

Dans ses poèmes de vacances, M. Angell a mélangé les noms en gras, de la haute culture et de la basse culture, qui avaient filtré cette année-là. Voici un extrait de 1992 :

C’est là que les cœurs grandissent ou s’envolent,

Près de Donna Tartt et Michelle Pfeiffer,

Avec BB King et sa Lucille,

Et Dee Dee Myers et Brian Friel !

Certaines de ses rimes pouvaient être lues avec malice. “Eh ! Père Noël, attrape du ciel », écrivait-il en 1992,« et lâche une chaussette sur Robert Bly.

“Je ne suis pas sûr qu’il y ait jamais eu un écrivain aussi fort et un éditeur aussi important, tous à la fois, dans un magazine depuis l’époque où HL Mencken dirigeait The American Mercury”, a déclaré David Remnick, rédacteur en chef du New Yorker, dans un interview pour cette nécrologie en 2012. “Roger était un éditeur vigoureux et un intellect aux goûts larges.”

M. Angell est devenu un écrivain de baseball par accident. Il était déjà fan en 1962 lorsque, a-t-il déclaré à un intervieweur pour Salon, William Shawn, rédacteur en chef du magazine, lui a demandé «d’aller à l’entraînement de printemps et de voir ce que vous trouverez».

Ce fut une année propice pour être un jeune écrivain de baseball : la première saison des Mets de New York. “Ils étaient ces terribles perdants que New York a pris à cœur”, a déclaré M. Angell.