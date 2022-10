Rogan soutient un combattant russe dans la controverse de l’UFC

Petr Yan a perdu une décision partagée contestée contre Sean O’Malley à l’UFC 280

Joe Rogan pense que Petr Yan a battu Sean O’Malley à l’UFC 280 le week-end dernier, alors que l’expert respecté a remis en question le système de notation utilisé dans la promotion d’élite MMA.

Le Russe Yan a subi une deuxième défaite consécutive samedi à Abou Dhabi lorsque l’espoir montant des poids coq O’Malley a reçu une décision partagée controversée, remportant 29-28 sur deux des trois tableaux de bord, tandis que Yan a reçu le combat 29-28 sur le autre.

Certains ont immédiatement remis en question le score, l’ancien champion des deux poids Henry Cejudo affirmant que c’était le “le plus grand vol de l’histoire de l’UFC.”

Un clip viral du roi des poids légers 29-0 Khabib Nurmagomedov exprimant sa consternation face au développement dans les coulisses de l’Etihad Arena a été vu plus de 2 millions de fois.

D’autres, cependant, ont fait valoir que le combat était un combat serré et O’Malley en a fait assez pour le devancer en décrochant des frappes cohérentes, ouvrant également une entaille près de l’œil droit de Yan avec un coup de genou vicieux.

Lors du dernier épisode du podcast The Joe Rogan Experience, Rogan a rejoint la foule de personnalités respectées de l’UFC en soutenant l’ancien champion des poids coq Yan, après avoir d’abord évalué la performance d’O’Malley dans le plus grand test de sa carrière 16-1.

“Il était certainement dedans contre Petr Yan, qui était un ancien champion, le meilleur de la division, le candidat numéro un”, dit Rogan.

“C’était un combat très serré, et il a définitivement blessé Petr à plusieurs reprises. Il l’a attrapé avec ce gros genou, l’a bercé. Mais la question est : combien vaut le retrait ? Combien vaut le contrôle ? »

Yan a décroché de gros coups sur O’Malley et a montré une partie de la qualité qui l’a amené à être décrit comme l’un des meilleurs attaquants de l’UFC. Le Russe jouissait également d’une supériorité de terrain significative sur son rival américain.

Rogan, cependant, a remis en question l’impact des éliminations sur le combat tout en affirmant qu’il pensait toujours que Yan en avait fait assez pour gagner.

“Des démontages sans dégâts, quel est le [value]?” demanda Rogan.

“Je ne nie pas que je pensais que Petr Yan avait gagné, parce que je pensais qu’il avait gagné à la fin, mais [it’s] takedowns sans dégâts contre standup avec dégâts, parce que ‘Sugar’ a décroché plus de frappes debout et a eu de grands moments.

“Yan a aussi eu de grands moments, une grosse main gauche qui l’a secoué. La question est de savoir quelle est la valeur de ces retraits et quelle est la valeur de ce jeu de haut niveau, ce contrôle ?

“Nous sommes limités par ce système d’obligations en 10 points”, dit Rogan.

“Un gars peut gagner une manche 10-9 et ça peut être une manche très serrée, et quelqu’un peut gagner une manche clairement et ça peut être 10-9. Cela n’a aucun sens pour moi.

Le camp de Yan a déjà rejeté les rumeurs selon lesquelles le joueur de 29 ans mettrait fin tôt à son contrat de quatre combats avec la promotion en raison d’un mauvais traitement perçu.

Le commentateur de Rogan et ancien champion de deux divisions, Daniel Cormier, a suggéré cette semaine que Yan pourrait s’éloigner de l’UFC.

Après sa victoire, O’Malley a grimpé de 10 places dans le classement des poids coq et a remplacé Yan en tant que candidat numéro un de la division.

Yan, qui a remporté le titre des poids coq en 2020, a maintenant perdu trois de ses quatre derniers combats à l’UFC et a une fiche de 16-4 au total dans sa carrière.

Le Sibérien devra peut-être attendre un autre tir contre l’actuel champion de 135 livres Aljamain Sterling, qui a remporté la ceinture de Yan par disqualification en 2021, puis l’a battu lors d’un match revanche en avril de cette année dans une autre décision de jugement controversée.

Des rapports ont affirmé que le Jamaïcain-Américain Sterling affrontera ensuite l’ancien champion à deux poids Cejudo à l’UFC 284 en février.