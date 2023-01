Rogan parle de la menace “effrayante” des poids lourds russes

L’expert et podcasteur de l’UFC a discuté des perspectives du grand frappeur Sergei Pavlovich

Le poids lourd russe de l’UFC, Sergei Pavlovich, est un “mec effrayant” dont la forme actuelle pourrait le propulser vers la prétention au titre, selon Joe Rogan. Pavlovich est invaincu lors de ses cinq derniers combats – qui se sont tous terminés par KO au premier tour.

“Je vais te montrer ce qui m’intéresse” Rogan a déclaré lors d’une conversation avec le poids welter de l’UFC Belal Muhammad sur son podcast cette semaine. «Ce qui m’intéresse chez les poids lourds de l’UFC: Pavlovich est le garçon. Sergei Pavlovich, cet enfoiré, c’est le Francis russe [Ngannou]. Il sort des armes à feu sur les gens, tout comme Francis le faisait.

Pavlovich est classé troisième au classement des poids lourds de l’UFC – une division désormais sans dirigeant suite au départ de l’ancien champion Francis Ngannou après son différend contractuel avec la promotion.

Le président de l’UFC, Dana White, a annoncé le week-end dernier que l’ancien champion des poids lourds légers Jon Jones reviendrait pour disputer le titre vacant des poids lourds contre le Français Ciryl Gane à l’UFC 285 à Las Vegas le 4 mars.

Rogan a admis que le match était un “intéressant” un, surtout si l’on considère que Jones n’a pas participé à l’UFC depuis trois ans tandis que Gane est un ancien challenger au titre qui a été battu par Ngannou il y a 12 mois.

Cependant, Rogan a ajouté que les récents exploits de Pavlovich – qui a poursuivi sa série de destructions avec une finition brutale contre Tai Tuivasa en décembre – faisaient de lui celui à surveiller dans la division.

Pavlovich possède un pouvoir redoutable.

© Jeff Bottari / Zuffa LLC



“Ce connard [Pavlovich] peut bombarder. Il est rapide, très bon, très bon… Le combat de Tai Tuivasa était incroyable. Vous pensez à Ciryl Gane traversant cette guerre avec [Tuivasa]Sergei vient de le mettre sur lui », dit Rogan.

«Sa boxe est vraiment serrée, de vrais coups de poing puissants, une excellente technique. Un grand gars aussi. Ce mec est effrayant, il peut craquer. Il est intéressant, je veux le voir combattre plus.

“Pour moi, avec le départ de Francis, il est l’un des gars les plus intéressants chez les poids lourds, sinon le gars le plus intéressant chez les poids lourds. Je suis très intéressé par le fait qu’il combatte un gars comme Jon Jones, c’est fou pour moi. ajouta Rogan.

Rogan a suggéré que si Jones pouvait dépasser la formidable figure de Gane puis battre l’ancien champion des poids lourds Stipe Miocic, une rencontre avec Pavlovich serait la prochaine étape logique pour les entremetteurs de l’UFC.

Jones, 35 ans, passe aux poids lourds dans le but de rejoindre un groupe d’élite de champions UFC en deux divisions. Malgré ses nombreuses controverses, Jones est largement considéré comme l’un des plus grands combattants de l’UFC de tous les temps. Les seuls défauts de Jones dans une carrière professionnelle de 28 combats sont survenus en 2017 lorsque son combat avec Daniel Cormier a ensuite été jugé “non contesté” pour une violation de dopage, et en 2009 lorsqu’il a été disqualifié contre Matt Hamill pour des coudes illégaux.

Pavlovich, 30 ans, n’a perdu qu’une seule fois au cours de sa carrière professionnelle de 18 combats. Le combattant de Rostov a été arrêté au premier tour de ses débuts à l’UFC par le vétéran néerlandais Alistair Overeem, mais a depuis rebondi avec cinq victoires au premier tour qui ont montré sa formidable puissance.