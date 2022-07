Rogan marque Griner comme prisonnier politique

La star de la WNBA est détenue en Russie depuis le 17 février

Le podcasteur controversé et analyste de l’UFC, Joe Rogan, s’est frayé un chemin contre la basketteuse emprisonnée Brittney Griner et l’a qualifiée de “prisonnier politique”.

Griner est détenue en Russie depuis le 17 février après avoir été retrouvée avec une cartouche de vape dans ses bagages contenant 0,702 gramme de cannabis.

Le double médaillé d’or olympique revenait en Russie pour jouer pour l’UMMC Ekaterinburg pendant la saison morte de la WNBA.

Plaidant coupable de ses accusations la semaine dernière, elle est actuellement jugée et sa prochaine audience a été reportée au 26 juillet.

Donnant ses deux cents sur la rangée, cependant, Rogan a déclaré franchement que le sort de Griner était “horrible” et “pour rien”.

“C’est comme si elle était la forme la plus claire de prisonnière politique”, il a ajouté sur son podcast Joe Rogan Experience.

“Je ne suis pas une personne très politique, en ce sens”, Rogan a admis.

“J’aimerais les voir résoudre ce problème. Mais je pense que ce n’est qu’une partie d’un problème plus important.”

Les commentaires de Rogan contrastent avec ceux du Kremlin, qui a nié que la détention de Griner soit politiquement motivée.

“Les faits disent que cet athlète éminent a été détenu avec des drogues illicites contenant des substances narcotiques”, a expliqué le porte-parole présidentiel russe Dmitri Peskov, cité par RIA au début du mois de juillet.

“La législation russe a de telles (lois) qui prévoient des sanctions pour de tels crimes, mais, encore une fois, ce n’est qu’une déclaration.

“C’est avec cela qu’elle a été détenue et ce qui est dans notre législation”,

Peskov a ensuite ajouté que l’arrestation de Griner “ne peut pas être politiquement motivé, d’après ce que je viens de dire.”

Il a également été suggéré que la Russie ait maintenu Griner en détention afin de négocier un échange de prisonniers dont la Russie n’est pas non plus intéressée dans l’état actuel des choses et n’envisagera même pas d’en discuter tant que Griner n’aura pas été condamné.

En outre, les États-Unis ont été avertis que faire pression pour essayer d’accorder la libération de Griner est “futile”.

“Nous exhortons les autorités américaines à ne pas exploiter ce dossier sensible qui affecte le sort de certains individus, et nous leur conseillons d’abandonner les vaines tentatives de pression sur nous”, a-t-il ajouté. a déclaré cette semaine la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, Maria Zakharova, selon Interfax, lorsqu’elle a répondu à une question pour savoir si les pourparlers d’échange de prisonniers avaient déjà commencé.

Zakharova a également appelé Washington à “travaux via les canaux établis” et a souligné que le processus « ne fonctionnera tout simplement pas autrement.

“Quand un vrai travail est en cours, il ne s’accompagne pas de ce battage médiatique, c’est juste une campagne d’information classique. Nous regrettons que les États-Unis s’engagent dans cette voie, au lieu d’un dialogue professionnel non public”, a-t-il ajouté. Zakharova a continué.

L’avertissement de Zakharova est intervenu une semaine après que le vice-ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Ryabkov, a critiqué les États-Unis pour avoir créé “engouement” autour des Américains condamnés en Russie et a noté qu’envoyer des lettres au président américain Joe Biden, comme Griner l’a fait le 4 juillet, ne sera d’aucune aide.

À la place, “une perception sérieuse par la partie américaine des signaux qu’ils ont reçus de Russie, de Moscou, par des canaux spécialisés” est nécessaire et leur utilisation ne devrait être envisagée qu’après la fin du cas de Griner, a souligné Ryabkov.