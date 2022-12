Rogan fait une demande de test de dépistage de drogue à McGregor

Le commentateur de l’UFC a suggéré que l’Irlandais n’était pas assez propre pour se battre actuellement

L’ancien champion de l’UFC à deux poids Conor McGregor utilise probablement des médicaments améliorant la performance et n’est pas prêt à revenir à la promotion d’élite du MMA, a suggéré le commentateur Joe Rogan.

McGregor n’est plus dans l’octogone depuis qu’il a perdu une jambe contre Dustin Poirier à l’UFC 264 en juillet de l’année dernière.

Taquinant constamment son retour, l’Irlandais a utilisé les médias sociaux pour télécharger des photos et des vidéos de lui-même avec un physique gonflé.

Compte tenu de cela et du fait que l’Agence américaine antidopage (USADA) a confirmé que McGregor est hors de son groupe de test, Rogan a tiré ses propres conclusions selon lesquelles McGregor pourrait ne pas être propre à l’heure actuelle.

“Il enlève sa chemise et pose constamment, et on dirait que son p * ss ferait fondre cette coupe de l’USADA”, Rogan a fait remarquer sur son podcast extrêmement populaire, “The Joe Rogan Experience”.

«Comme, cela ressemblerait à brûler un trou au fond de cette coupe de l’USADA.

«Ce qui est étrange, c’est qu’il y a une faille dans l’USADA qui vous permet de sortir du groupe de test. Vous pouvez sortir de la piscine de test et simplement vous ressourcer », Rogan a ajouté.

Les affirmations de Rogan ont été soutenues par un expert des stéroïdes et des médicaments améliorant la performance, Derek Cole de la chaîne YouTube More Plates More Dates.

« L’HGH, les peptides et les androgènes sont très réparateurs, comme s’ils renforçaient la densité minérale osseuse », L’invité de Rogan a expliqué.

“Comme, il y a certaines choses qui vont rester dans le système pendant longtemps qu’il ne pourra jamais utiliser.

« Mais du côté bio-identique, tout ce qui est favorable à l’intégrité osseuse, à l’application des infrastructures, je serais fortement incité. Si j’étais lui et que je n’étais pas testé, je pousserais ce vecteur très fort.

Alors que McGregor semble passer plus de temps à bord de son yacht de luxe, dans son pub de Dublin ou s’essayer au théâtre, de nombreux passionnés de MMA ont remis en question sa soif de revenir à l’action.

Rogan n’a aucun doute sur le fait que le joueur de 34 ans est capable de faire un retour, et pense que l’inactivité a été sa chute.

“C’est étrange,” dit Rogan. «Sa dernière grande victoire a été contre Donald Cerrone, ce qui était une victoire importante.

«Je me demande si cela pourrait aussi être de l’inactivité. L’inactivité est probablement l’un des principaux facteurs de sa disparition – peut-être même plus que les draps de soie.

« Il a dit ça après le combat contre Dustin Poirier. … Il se passe beaucoup de choses dans un combat et si vous n’êtes pas habitué à combattre à haut niveau, le stress de ce moment est tellement écrasant.

“(C’est) très, très difficile pour les gars de prendre des années de congé, puis de revenir et d’être à 100%.”

McGregor n’a pas répondu aux commentaires de Rogan, mais a déjà répondu à des accusations similaires portées par l’ancien challenger du titre des poids lourds légers Anthony Smith.

Appelant Smith un “perdant” et un “embarras d’homme”, McGregor a tweeté qu’il était le “le combattant le plus testé de tous les temps dans les sports de combat” et donne “tout dans ce jeu”.

Avec McGregor 1-3 lors de ses quatre derniers combats, son retour doit être planifié méticuleusement car une autre défaite pourrait sonner le glas de son passage dans l’élite malgré son énorme popularité.