Après avoir fait face à des réactions négatives pour avoir déclaré qu’il ne recommanderait pas aux jeunes et en bonne santé de se faire vacciner contre Covid-19, Joe Rogan a été ciblé par deux responsables de la Maison Blanche, dont le Dr Anthony Fauci, qui a fustigé ses commentaires «incorrects».

Lors d’une apparition mercredi sur « The Today Show », Fauci a été interrogé sur les commentaires de Rogan, qui ont reçu de fortes réactions sur les réseaux sociaux après qu’un clip du podcast de Rogan soit devenu viral sur Twitter.

« Vous parlez de vous dans le vide, » Fauci a dit de Rogan. «Vous craignez d’être infecté et de ne pas avoir de symptômes. Mais vous pouvez être infecté et le serez si vous vous mettez en danger. »

L’expert en maladies infectieuses a fait valoir que les personnes plus jeunes et en meilleure santé peuvent être infectées par le virus et être asymptomatiques, tout en aidant à transmettre Covid-19 à d’autres.





« Donc, si vous ne voulez vous soucier que de vous-même et non de la société, alors ce n’est pas grave, » il a dit. «Mais si vous vous dites, même si je suis infecté, je pourrais faire du mal à quelqu’un d’autre même si je n’ai aucun symptôme, et c’est la raison pour laquelle vous devez faire attention et vous faire vacciner.

Fauci a ajouté que les jeunes devraient « Tout à fait » se faire vacciner.

Dans une autre interview CNN, Fauci de nouveau a fustigé Rogan, affirmant que l’ancien hôte de « Fear Factor » n’envisageait pas «Responsabilités sociétales» avec son point de vue sur les vaccins.

Au cours de la discussion de Rogan sur le vaccin, il a fait valoir que si un jeune de 21 ans en bonne santé et sans problème de santé lui demandait s’il recommandait de se faire vacciner, il leur dirait non, ajoutant qu’ils sont à faible risque et ont un système immunitaire plus fort.

Le podcasteur Spotify a également appelé les gens qui poussaient pour que les enfants soient vaccinés « fou, » révélant que ses deux enfants avaient Covid-19 et « ce n’était rien. »

Mercredi, Fauci a fait valoir «Enfants de tout âge» volonté «Probablement vacciné» d’ici la fin de l’année, malgré le fait que seuls les plus de 16 ans sont éligibles à un jab.

«Vous pouvez être infecté et le serez si vous vous mettez en danger.» -Dr. Anthony Fauci répond à la suggestion de l’hôte de podcast Joe Rogan selon laquelle les jeunes ne reçoivent pas le vaccin COVID-19 pic.twitter.com/6E02GI31VV – AUJOURD’HUI (@TODAYshow) 28 avril 2021

Kate Bedingfield, directrice des communications de la Maison Blanche également a tenu à fustiger les commentaires de Rogan lors d’une interview à CNN.

«Je suppose que ma première question serait: Joe Rogan est-il devenu médecin alors que nous ne cherchions pas?» elle a demandé. «Je ne suis pas sûr que prendre l’avis scientifique et médical de Joe Rogan soit peut-être le moyen le plus productif pour les gens d’obtenir leurs informations.»

Bien que les commentaires de Rogan aient suscité de nombreuses critiques cette semaine, beaucoup ont pris la défense de la star après les commentaires de Fauci, arguant que le responsable de la santé manquait le point de Rogan en se concentrant sur le risque de transmission du virus.

«En fait, il dit que Joe Rogan a fondamentalement raison. Joe a fait valoir que si vous craignez de contracter la covid à 21 ans, si vous faites beaucoup d’exercice et que vous êtes généralement en bonne santé, vous ne devriez vraiment pas l’être. » expert conservateur Ben Shapiro tweeté en réaction. « Il n’avait rien à dire sur la transmission aux autres. »

Le simple fait de voir qui attaque Joe Rogan me dit qu’il a raison. – Gareth Icke 🇵🇸 (@garethicke) 28 avril 2021

Les conseils de santé de Joe Rogan sont meilleurs que ceux de Fauci. Ce n’est pas parce que quelqu’un est un nerd en blouse de laboratoire et lunettes qu’il connaît la santé holistique. Surtout quand ils sont payés par le gouvernement. – ZUBY: (@ZubyMusic) 27 avril 2021

Rogan avait déjà fait des vagues auprès des critiques en disant qu’il ne prévoyait pas de se faire vacciner car il se considérait à faible risque. Il a cependant soutenu que les vaccins sont sûrs « pour la plupart, » et il se ferait vacciner « Si je sentais que j’en avais besoin. »

