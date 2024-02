ROG Phone 8 Pro vs ROG Phone 7 Ultimate : séparation

Introduction

“Asus” Téléphone ROG 8 La série s’écarte du style typique de ses prédécesseurs. Pour la toute première fois, nous avons des cadres fins tout autour, nous nous concentrons sur les fonctionnalités de l’appareil photo et essayons de plaire au grand public. Cela contraste fortement avec le ROG Phone 7, qui était le créneau ultime téléphone de jeu avec un style tout à fait agressif, de grands cadres pour contenir des haut-parleurs stéréo frontaux et une forme qui lui donne l’impression d’être une console portable. Les joueurs dévoués peuvent avoir l’impression qu’ils préféreraient obtenir le ROG Phone 7 Ultimate de l’année dernière au lieu d’y aller. pour le Téléphone ROG 8 Pro. Les utilisateurs plus occasionnels peuvent se demander si ce dernier vaut la peine d’être essayé, maintenant qu’il correspond un peu mieux au moule orthodoxe des smartphones. Les deux groupes auraient en quelque sorte raison. Voici comment le nouveau Téléphone ROG 8 Pro se compare à la bête de l’année dernière, le ROG Phone 7 Ultimate.

Téléphone ROG 8 Différences entre Pro et ROG Phone 7 Ultimate expliquées : Table des matières:

Qualité de conception et d’affichage

Deux bêtes différentes, mais toujours des bêtes

Les deux ont leur propre type de bling (Crédit image – PhoneArena)

Donc, la différence entre le Téléphone ROG 8 et le ROG Phone 7 est très évident lorsque vous le voyez pour la première fois. Le nouveau modèle a une fine lunette tout autour, qui est belle à regarder, et un trou de caméra selfie dans l’écran, que les fans de longue date de la marque détestent (enfin, ce n’est pas juste, beaucoup ne le feront probablement pas). faites-y trop attention).

Le ROG Phone 7 Ultimate est plus lourd et plus grand, avec ses cadres supérieur et inférieur, mais il est plus confortable à tenir et à jouer horizontalement. Cette conception allongée vous aide à placer vos doigts là où se trouvent les déclencheurs de jeu à ultrasons. Sur le Téléphone ROG 8, ces déclencheurs sont beaucoup trop proches du bord du cadre, vous devez donc replier maladroitement vos index pour jouer. Pas impossible, on peut peut-être s’y habituer, mais pas aussi confortable que le ROG Phone 7.

Le Téléphone ROG 8 est disponible dans une couleur noire furtive – dos en verre mat, accents très subtils pour vous rappeler qu’il s’agit d’un appareil de joueur. La version Pro Edition, que nous avons ici, a une matrice LED, qui affiche de jolies petites icônes blanches au dos – elle peut être éteinte et disparaît complètement sous la vitre. Les modèles normaux et Pro ont le logo lumineux RVB, qui peut également être éteint.

En revanche, le ROG Phone 7 Ultimate est tout blanc et est de toute évidence un téléphone « technique », avec beaucoup de stries, de frappes et d’accents. Il dispose d’un mini écran à l’arrière, qui peut afficher des animations colorées flashy (personnalisables), et le non-Ultimate a également le même logo RVB. L’Ultimate dispose également du portail AeroActive – un petit rabat qui s’ouvre lorsque vous connectez l’accessoire AeroActive Cooler 7, afin de refroidir plus efficacement le processeur avec un flux d’air direct. Néanmoins, le ROG Phone 7 Ultimate a un indice IP54 – une protection limitée contre la poussière et les projections d’eau. En comparaison, le Téléphone ROG 8 Pro n’a pas de rabat et atteint IP68 pour la résistance à la poussière et la protection contre l’immersion.

Néanmoins, les deux téléphones disposent de ports USB C montés en bas et sur les côtés afin que vous puissiez charger des deux côtés (lorsque vous jouez, vous pouvez obtenir une charge directe pour épargner la batterie). Chacun a son AeroActive Cooler respectif – un ventilateur externe qui ajoute des boutons physiques pour un jeu encore plus confortable. Le Téléphone ROG 8L’AeroActive Cooler X de est plus petit qu’avant et est livré avec 2 boutons. L’AeroActive Cooler 7 du ROG Phone 7 dispose de 4 boutons et d’un caisson de basses intégré, ce qui rend le son du téléphone vraiment génial. Ces refroidisseurs sont livrés dans la boîte avec la version la plus chère de chaque téléphone respectif. Sinon, vous pouvez les acheter séparément.

En parlant de ce qu’il y a dans la boîte, vous obtenez le téléphone, un étui filaire fin, le chargeur de 65 W et un câble USB C de haute qualité avec ces téléphones.

Excellents écrans (Crédit image – PhoneArena)

Leurs écrans sont plus ou moins les mêmes. Panneaux AMOLED fabriqués par Samsung, taux de rafraîchissement ultra-rapide de 165 Hz (peut être dynamique, donc le taux de rafraîchissement change selon les besoins pour économiser la batterie). De belles couleurs, de superbes angles de vision et une réponse tactile extrêmement rapide. Ce sont les écrans des téléphones de jeu, d’accord.

Ils sont également compatibles HDR. La luminosité maximale du Téléphone ROG 8 est de 2 500 nits, une amélioration significative par rapport aux 1 500 nits du ROG Phone 7. Dans tous les cas, ces deux téléphones peuvent lire des films HDR.

Mesures d’affichage :

Asus utilise des scanners optiques d’empreintes digitales cachés sous l’écran. Nous n’avons pas eu l’impression qu’il y avait une mise à niveau significative ici – ils sont pour la plupart précis, assez rapides à lire lorsque tout va bien. Parfois, nous avons une lecture manquée et devons refaire le scan, mais rien de gênant.

Performances et logiciels

Optimisations ROG

Nouveau, c’est nouveau, mais le ROG 7 tient toujours bon ! (Crédit image – PhoneArena)

Les téléphones ROG disposent généralement du meilleur matériel actuellement disponible. Ainsi, le ROG Phone 7 a été lancé avec Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, le Téléphone ROG 8 mises à niveau vers la génération 3. Ensuite, il contient des thermiques avancés et de nombreux réglages logiciels pour améliorer les performances. Les téléphones ROG sont dotés d’un mode X spécial, qui empêche le processeur de s’étrangler et offre des performances optimales en continu. Inutile de dire que nous vous recommandons d’utiliser un AeroActive Cooler lorsque vous prévoyez d’utiliser le téléphone en mode overdrive pendant une longue période.

Donc, évidemment, le Snapdragon Gen 3 est plus récent et surpassera son prédécesseur, comme le montrent les scores de référence. En utilisation réelle ? Nous trouvons que ces deux téléphones sont excellents.

Repères de performances :

Il est également utile que les deux disposent de RAM LPDDR5X et de stockage UFS 4.0, il ne s’agit donc pas uniquement de processeurs – les autres composants internes sont sur un pied d’égalité et à la pointe de la technologie.

Le Téléphone ROG 8 Pro est livré avec un skin d’interface utilisateur ROG très légèrement différent : il y a une utilisation modeste de l’IA dans la recherche de paramètres. Vous n’avez plus besoin de connaître le nom exact de l’article que vous recherchez, décrivez simplement ce qu’il fait dans la barre de recherche et vous devriez le trouver. Soigné. Il dispose également d’un nouveau panneau de configuration, à la manière d’iOS, et d’une bascule « lire YouTube en arrière-plan ». Au moment d’écrire ces lignes, ces fonctionnalités ne se sont pas répercutées sur le ROG Phone 7 Ultimate. Malheureusement, Asus ne promet que 2 ans de mises à jour du système d’exploitation pour ces téléphones, et elles tardent à arriver.

Nouveau centre de contrôle (facultatif) sur la gauche (Crédit image – PhoneArena)

Caméra

Un téléphone grand public a besoin d’un appareil photo grand public

Cette bosse est un cardan ! (Crédit image – PhoneArena)

OK, donc gros focus sur la caméra avec la mise à niveau. Nous avons des capteurs de 50 MP sur les deux caméras principales, mais le ROG 8 dispose désormais d’un Sony IMX890, contre l’IMX766 du ROG 7. Ce changement en soi ne veut pas dire grand-chose : les deux capteurs mesurent 1/1,56″ et ont le mêmes pixels de 1,0 μm. Mais vous l’avez peut-être remarqué, le Téléphone ROG 8 a une bosse de caméra plus proéminente – c’est parce qu’il dispose d’un système de cardan pour la stabilisation optique à l’intérieur.

L’OIS n’aide pas seulement à obtenir une vidéo stable, il est également bon pour les photos, car il maintient le capteur stable et lui permet d’absorber plus de lumière dans les détails sans ajouter de flou. De plus, quelque chose qui a été très visible tout au long de la séance de test : le ROG Phone 7 a un décalage d’obturation très, très visible après avoir pris une photo. Le ROG 8 a été très amélioré dans ce domaine.

Le Téléphone ROG 8 obtient un véritable appareil photo à zoom – un téléobjectif 3x. Le ROG 7 y a une caméra macro, alors oui… C’est moins utile.

Caméra principale – Jour

Des performances très similaires pour les deux téléphones, avec une bonne dynamique et une touche audacieuse de netteté logicielle – cependant, cela ne va pas au royaume de l’absurde. Le Téléphone ROG 8 Pro applique moins de réduction du bruit, il parvient donc à préserver des détails plus fins comme les points noirs sur les briques de la cathédrale.

téléphone de jeu mais l’appareil photo est tout à fait utilisable. Caméra principale – Faible luminosité Leurs couleurs sont également à peu près identiques, c’est-à-dire assez réalistes et terre-à-terre. Les rouges sont maîtrisés, le bleu du ciel apparaît comme il se doit. Comme je l’ai noté lors de l’examen du ROG Phone 7 l’année dernière, il s’agit peut-être d’unmais l’appareil photo est tout à fait utilisable.

Des échantillons de nuit, cependant… un swing et un raté. Il est très évident que le Téléphone ROG 8 Pro essaie de faire quelque chose de complètement différent, mais les résultats ne sont pas meilleurs qu’avant, juste différents. Nous disposons donc d’une réduction massive du bruit, de sorte que les scènes nocturnes deviennent des peintures floues. Fair est juste, au moins la dynamique et l’exposition sont plus nocturnes.

Qualité du zoom Les photos du ROG Phone 7 Ultimate semblent très améliorées, très HDR, très nettes et les couleurs sont toutes éteintes. OK, donc le Téléphone ROG 8 Pro dispose d’un nouveau téléobjectif 3x et le ROG Phone 7 Ultimate ne dispose que d’un zoom numérique. Nous ne pouvons cependant pas dire que l’amélioration soit massive. Avec un zoom 3x, les deux images semblent très irrégulières en raison de la netteté agressive. Bien sûr, le Téléphone ROG 8 La prise de vue professionnelle semble un peu plus réaliste, car le ROG 7 possède de nombreux artefacts HDR avec des auras autour des branches et d’autres objets.

À 5x, la photo du ROG 7 Ultimate commence à paraître un peu floue, mais pas nécessairement mauvaise – au moins nous sommes débarrassés des bords irréguliers autour des détails. Le ROG 8 Pro maintient le rythme de la netteté, renforcé par la confiance d’avoir un téléobjectif 3x comme point de départ.

Le zoom numérique du ROG Phone 7 Ultimate atteint 8x, et à ce stade, vous pouvez voir l’image commencer à s’effacer, style peinture. Le Téléphone ROG 8 Pro a tenu le coup un peu mieux ici, à des étapes de 5x et 10x. Il peut aller jusqu’à un zoom 30x, ce qui lui confère un seuil maximum plus élevé. Voici à quoi cela ressemble : ROG 7 Ultime 30x