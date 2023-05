Roethlisberger admet qu’il ne voulait pas que Pickett réussisse au début

Ben Roethlisberger a admis qu’il avait des sentiments mitigés sur ce qui se passerait avec son ancienne équipe après sa retraite à la fin de la saison 2021.

Le quart-arrière des Steelers de Pittsburgh a partagé avec Kenny Pickett sur son podcast, « Football avec Ben Roethlisberger, » qu’il ne voulait pas qu’il réussisse tout de suite sa saison recrue.

« Je serai complètement honnête, je serai super transparent ici, et je vais me faire exploser », a déclaré Roethlisberger. « Je ne devrais probablement pas dire ça, mais qui s’en soucie à ce stade. Je ne dirais pas que je voulais que Kenny échoue nécessairement, mais quand quelqu’un vient vous remplacer… alors c’est comme, Ben qui? »

Roethlisberger, qui a été le quart-arrière partant des Steelers pendant 18 saisons, a aidé l’équipe à remporter deux Super Bowls et a remporté six nominations au Pro Bowl au cours de sa carrière. Mais, comme c’est le cas pour presque tous les athlètes professionnels, ses performances ont chuté vers la fin de sa carrière. Il a lancé pour 3 740 verges, 22 touchés et 10 interceptions lors de sa dernière saison. Il avait également une note de passeur de 86,8, qui était sa troisième pire note de passeur en une saison au cours de sa carrière (à l’exclusion de sa saison 2019 de deux matchs).

Après la retraite de Big Ben, les Steelers ont sélectionné Pickett au premier tour du repêchage de la NFL 2022. Il n’a pas commencé tout de suite, disputant les trois premiers matchs de la saison 2022 derrière Mitch Trubisky. Mais une fois que Pickett a finalement émergé en tant que partant, Roethlisberger s’est senti coupable de ses intérêts d’enracinement initiaux, en disant: « Je pense que c’est probablement mon égoïsme, et je me sens mal pour ça. »

Les Steelers sont allés 2-4 lors des six premiers départs de Pickett. Mais les choses ont commencé à changer plus tard dans la saison, alors que Pickett a remporté les cinq derniers matchs qu’il a commencés et terminés, aidant les Steelers à terminer 9-8.

Alors que Pickett a terminé la saison avec 2 404 verges par la passe, sept touchés par la passe et neuf interceptions, ses statistiques se sont également améliorées au cours de la séquence. Il n’a lancé qu’une seule interception lors de ses huit derniers matchs et a mené les Steelers à des victoires consécutives au quatrième quart contre les Raiders de Las Vegas et les Ravens de Baltimore.

Roethlisberger a déclaré qu’il était devenu un fan de Pickett avant que son retour en fin de saison ne gagne et a admis qu’il « ne savait pas » grand-chose sur Pickett, ajoutant qu’il était « agréablement surpris ».

« Au fur et à mesure que vous avez commencé à jouer, je me suis retrouvé de plus en plus enraciné pour vous », a déclaré Roethlisberger. « Je voulais que tu réussisses, je voulais que tu gagnes des matchs, je voulais que tu participes aux séries éliminatoires. Je me sens mal d’avoir ressenti cela au début, mais je suis content d’avoir fait la transition vers l’amour et l’enracinement pour toi. »

La course de fin de saison des Steelers ne leur a finalement pas suffi pour atteindre les séries éliminatoires, mais Roethlisberger pense que son ancienne équipe a heureusement trouvé son successeur.

« Je pense que vous êtes l’avenir de cette équipe », a déclaré Roethlisberger à Pickett. « Vraiment. Et je pense que les fans devraient être chanceux. Ils ont de la chance de t’avoir eu. »

Roethlisberger a déclaré que les deux avaient maintenant une relation et il a envoyé un SMS à Pickett après les matchs pour lui offrir son soutien.

« J’apprécie cet homme », a déclaré Pickett à Roethlisberger. « Cela signifie beaucoup. De toute évidence, te regarder grandir. … Cela signifie le monde. »

