Roel de Vries, COO du City Football Group

La poussée de développement du football indien est l’un des principaux domaines d’intérêt pour City Football Group dans le pays, qui sera stimulé par leurs partenariats ici, selon leur COO Roel de Vries, qui était présent à la Mumbai Football Arena pour la Super League indienne ( ISL) match entre le Mumbai City FC et le Bengaluru FC la semaine dernière. De Vries a connu et loué l’atmosphère tonitruante du stade lors de la victoire 4-0 contre le Bengaluru FC par l’équipe locale.

“J’adore être en Inde. Je suis venu ici plusieurs fois dans le passé, mais pour la première fois dans mon rôle au sein du City Football Group, et la première fois pour Mumbai City également aujourd’hui », a déclaré de Vries en marge du match du Mumbai City FC. “J’ai passé la journée à traverser ce que nous considérons comme l’avenir du football en Inde – une journée très, très positive, et très excité de voir l’ambiance dans le stade. Maintenant, je peux voir la croissance pour de vrai.

Au cours des dernières années, Football Sports Development Limited (FSDL) a entrepris de multiples initiatives pour développer l’écosystème global du football en Inde, y compris des partenariats techniques mondiaux et avec l’évolution de l’ISL, ainsi que des programmes de base comme The Reliance Foundation Young Champs combiné avec autre initiative de développement de base à travers le pays, le football connaît une trajectoire ascendante. L’ensemble de la proposition de football en Inde s’améliore, ce qui en fait une propriété lucrative pour une implication mondiale. La Premier League est déjà impliquée dans ces efforts grâce à son partenariat avec FSDL, et le City Football Group fait désormais partie d’une liste croissante.

En 2019, City Football Group a annoncé l’acquisition d’une participation majoritaire qui a été considérée comme un accord où Mumbai City FC bénéficierait du savoir-faire commercial et footballistique du groupe, tout en offrant un élément nouveau et passionnant au CFG global. plateforme commerciale.

De Vries a déclaré que City Football Group continuerait à pousser fortement le développement de la ville de Mumbai en particulier, mais investirait également dans le développement plus large du football indien à travers cela. Leur objectif est conforme à celui des objectifs de l’ISL et de la FSDL – créer une ligue rapide et de haute qualité, composée d’équipes bien assorties qui amélioreront l’expérience des fans.

“Nous voulons continuer à faire grandir l’équipe – être de mieux en mieux, mais nous voulons aussi jouer un grand rôle dans la promotion du football en Inde. Nous pensons qu’il y a beaucoup de potentiel de croissance en Inde, et plus nous montrons des jeux comme celui-ci, mieux nous jouons, mieux nos adversaires jouent, et je pense que mieux nous nous améliorerons », a-t-il déclaré.

De Vries a ajouté : “Ce que vous verrez de notre part, c’est beaucoup d’investissements dans le football et dans les joueurs et les entraîneurs, et vous pouvez le voir sur le terrain aujourd’hui. Il y a des joueurs de toutes les nationalités et des entraîneurs d’autres clubs au sein du groupe. Notre ambition est vraiment d’investir dans le jeu, de le rendre meilleur – de le rendre meilleur pour les fans et de développer le jeu en Inde. C’est pour ça qu’on est là. »

Cette saison, l’ISL a déjà produit 20 débutants indiens de moins de 25 ans, car un programme centré sur le week-end a permis aux entraîneurs de puiser dans leur talent indien. Le Mumbai City FC est actuellement le meilleur buteur de la saison ISL, et 10 des 18 buts qu’ils ont marqués sont l’œuvre de joueurs indiens.

