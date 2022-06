Roe v. Wade : Gaz lacrymogène utilisé pour disperser les manifestants

Après que la Cour suprême a annulé vendredi Roe contre Wade, estimant qu’il n’y avait plus de droit constitutionnel fédéral à l’avortement, des manifestants et des partisans de la décision se sont réunis devant le bâtiment de la Haute Cour à Washington, DC, et dans d’autres villes du pays.

Des manifestations similaires sont prévues à travers le pays au cours du week-end, selon les recherches de CNN. Des organisations comme Planned Parenthood, Bans Off Our Bodies et Women’s March font partie des groupes qui organisent les événements.

Vendredi soir, les forces de l’ordre de l’Arizona ont utilisé des gaz lacrymogènes pour disperser une foule de partisans du droit à l’avortement qui manifestaient devant le State Capitol à Phoenix.

“Les soldats ont déployé des gaz lacrymogènes après qu’une foule de manifestants ait frappé à plusieurs reprises sur les portes vitrées du bâtiment du Sénat de l’État”, a déclaré à CNN le porte-parole du ministère de la Sécurité publique de l’Arizona, Bart Graves.

La foule s’est ensuite déplacée de l’autre côté de la rue jusqu’au Wesley Bolin Plaza, où la police a utilisé des gaz lacrymogènes après le vandalisme d’un monument, a déclaré Graves.

“Pendant que nous travaillions à l’intérieur, nous avons été interrompus par un bruit de détonation et une odeur de gaz lacrymogène”, a déclaré Sarah Liguori, représentante de l’État de l’Arizona, démocrate. tweeté depuis l’intérieur du bâtiment. Elle a ajouté: “Les manifestants ont été évacués du Capitole.”

Les manifestations interviennent après que plusieurs prestataires d’avortement de l’Arizona ont déclaré avoir suspendu de manière préventive les services d’avortement en raison d’un manque de clarté juridique à ce sujet, selon des publications sur leurs sites Web.

Le représentant de l’État de l’Arizona, Justin Wilmeth, un républicain, tweeté que les législateurs travaillaient sur quelques points politiques lorsqu’ils ont entendu les manifestants.

“D’après ce que j’ai entendu, certains ont soit frappé aux fenêtres du Sénat, soit les ont cassées, puis le DPS a lancé des bombes fumigènes pour disperser la foule. Du pur chaos pendant un moment”, a tweeté Wilmeth.

Des manifestations ont eu lieu devant la Cour suprême

Dans la capitale nationale, une personne a mené des manifestants devant la Cour suprême en scandant “Hands off! Hands off!” et un appel-réponse de “Mon corps! Mon choix!”

Une femme a déclaré à l’affilié de CNN WJLA que la décision était un scandale.

“C’est illégitime. Les interdictions d’avortement sont illégitimes”, a déclaré la femme. “La maternité forcée est illégitime.”

Les manifestants ont demandé aux personnes présentes de faire un don aux défenseurs de l’avortement et d’acheter des pilules abortives à distribuer aux autres.

Des opposants au droit à l’avortement étaient également présents devant la Cour suprême. Une fois la décision prise, un homme – debout au milieu de pancartes portant les messages “Roe est mort” et “Je suis la génération post-Roe” – a pulvérisé du champagne dans l’air au-dessus des autres qui célébraient. Il y avait plusieurs dizaines d’opposants au droit à l’avortement sur le site au cours de l’après-midi, mais il semble qu’ils aient filtré de la foule le soir.

Dans le Greenwich Village de New York, des milliers de personnes ont défilé et scandé dans les rues. L’un des chants a adressé le mot f au juge Brett Kavanaugh. Il y avait des militants anti-avortement à la marche, mais ils gardaient un profil bas et il n’y a eu aucune confrontation vue par l’équipe de CNN marchant avec les manifestants.

Des manifestants à Los Angeles ont obstrué l’autoroute 110 alors qu’elle traversait le centre-ville, bloquant la circulation. Alors que l’avortement restera légal en Californie, les manifestants ont déclaré qu’ils montraient leur inquiétude et leur soutien aux femmes d’autres États.

À Atlanta, plusieurs centaines de personnes dans deux manifestations différentes ont fusionné et se sont rassemblées devant le Capitole. Presque tout le monde protestait contre la décision. Une équipe de CNN a vu un contre-manifestant où un groupe a commencé sa marche à quelques kilomètres de là.

Au Texas, une foule nombreuse s’est rassemblée devant un palais de justice fédéral du centre-ville d’Austin. Les gens se sont emparés d’un micro pour raconter des histoires, souvent de peur et de frustration. Certains portaient des pancartes, dont une qui disait “Pro-life est un mensonge, ils s’en fichent si nous mourons”.

À Washington, DC, une militante du droit à l’avortement a grimpé au sommet du Frederick Douglass Memorial Bridge, qui a ensuite été fermé. Guido Reichstadter a posté des vidéos et des photos de lui sur les réseaux sociaux depuis le haut du pont, où il a déployé une grande banderole verte. Le vert est reconnu comme un symbole du droit à l’avortement.

Reichstadter a également planté un drapeau sur le pont qui disait “Ne marchez pas sur mon utérus”.

Il a déclaré à CNN alors que de nombreuses personnes aux États-Unis s’opposent à la décision de la Cour suprême, leur soutien est largement passif, ce qui, selon lui, n’est pas suffisant pour garantir aux femmes l’accès à l’avortement dans tout le pays.