Roe v.Wade annulé par la Cour suprême, mettant fin aux droits fédéraux à l’avortement

“ Une restriction à l’avortement, selon la majorité, est autorisée chaque fois qu’elle est rationnelle, le niveau de contrôle le plus bas connu par la loi. Et parce que, comme la Cour l’a souvent affirmé, la protection de la vie fœtale est rationnelle, les États se sentiront libres d’édicter toutes sortes de restrictions.”

“Un État peut la forcer à mener une grossesse à terme, même au prix personnel et familial le plus élevé”, a déclaré la dissidence.

“La Constitution ne fait aucune référence à l’avortement, et aucun droit de ce type n’est implicitement protégé par une disposition constitutionnelle, y compris celle sur laquelle les défenseurs de Roe et Casey s’appuient désormais principalement – la clause de procédure régulière du quatorzième amendement”, a écrit Alito.

L’affaire qui a déclenché la mort de Roe après près d’un demi-siècle, connue sous le nom de Dobbs v. Jackson Women’s Health Organization, est liée à une loi du Mississippi qui interdisait presque tous les avortements après 15 semaines de grossesse.

Dobbs était de loin le différend le plus important et le plus controversé du mandat du tribunal. Cela a également constitué la menace la plus grave pour le droit à l’avortement depuis Planned Parenthood c. Casey, dans lequel la Cour suprême a réaffirmé Roe.

Dobbs a approfondi les divisions partisanes dans une période de tribalisme politique déjà intense.

La fuite début mai d’un brouillon de l’opinion majoritaire, qui a complètement renversé Roe, a envoyé des ondes de choc à travers le pays et galvanisé les militants des deux côtés du débat. Cela a également jeté un voile sur la plus haute juridiction du pays, qui a immédiatement ouvert une enquête pour trouver la source de la fuite.

La publication du projet d’avis du tribunal, rédigé par Alito, a déclenché des protestations de la part des partisans du droit à l’avortement, qui étaient indignés et craignaient l’impact de la décision sur les patients et les prestataires alors que 22 États se préparent à restreindre les avortements ou à les interdire purement et simplement.

L’opinion divulguée a marqué une victoire majeure pour les conservateurs et les défenseurs de l’avortement qui avaient travaillé pendant des décennies pour saper Roe et Casey, qui la majorité des Américains soutiennent maintien en place.

Mais les législateurs républicains de Washington, qui espèrent gagner gros aux élections de mi-mandat de novembre, se sont d’abord concentrés davantage sur la fuite elle-même que sur ce qu’elle a révélé. Ils ont également dénoncé les manifestations qui se sont formées devant les domiciles de certains juges conservateurs, accusant les militants de tenter d’intimider le tribunal.

La fuite sans précédent du projet d’avis d’Alito a fait sauter un trou dans le manteau de secret qui enveloppe normalement les affaires internes de la cour. Il a suscité un examen minutieux de la part des détracteurs de la cour, dont beaucoup étaient déjà préoccupés par la politisation de l’organe délibérant le plus puissant du pays, où les juges sont nommés à vie.

Roberts a juré que le travail du tribunal “ne sera en aucune façon affecté” par la fuite, qu’il a décrite comme une “trahison” destinée à “saper l’intégrité de nos opérations”.

La fuite avait clairement eu un impact, cependant. De hautes clôtures ont ensuite été installées autour du bâtiment du tribunal, et le procureur général Merrick Garland a ordonné au US Marshals Service de «contribuer à assurer la sécurité des juges».

Alito, dans ses premières remarques rapportées depuis la fuite, s’est adressé à distance depuis le palais de justice à une foule assistant à un forum à la faculté de droit Antonin Scalia de l’Université George Mason, plutôt que de faire le trajet de six miles jusqu’à l’école. Le Washington Post a rapporté que, lorsqu’on lui a demandé lors de cet événement comment lui et les autres juges tenaient le coup, Alito a répondu: “C’est un sujet dont je me suis dit que je n’allais pas parler aujourd’hui concernant, vous savez – compte tenu de toutes les circonstances.”

