Roe v Wade annulé: l’accès à l’avortement aux États-Unis un an après

Amanda et Josh Zurawski avaient hâte d’être parents.

Après un an de traitements de fertilité, Mme Zurawski est tombée enceinte en mai de l’année dernière et le couple était ravi.

Mais 18 semaines plus tard, on lui a diagnostiqué un problème de santé et on lui a dit que son bébé ne survivrait pas.

Mme Zurawski ne pouvait pas légalement se faire avorter en raison de lois strictes dans son État d’origine, le Texas, qui est l’un des 14 à promulguer des interdictions quasi totales depuis t il y a un an.

« Les médecins n’ont pas pu intervenir et fournir des soins de santé, qui dans ce cas étaient un avortement, car le cœur du bébé battait encore et je n’étais pas considérée comme suffisamment malade », a-t-elle déclaré.

Trois jours plus tard, la santé de Mme Zurawski s’est détériorée et une infection potentiellement mortelle a entraîné une septicémie.

À l’hôpital, elle a été induite en travail et a fait une fausse couche avec sa fille.

Aujourd’hui, Mme Zurawski fait partie des 13 femmes et deux médecins qui ont intenté une action en justice, la première du genre, contre l’État du Texas, dans l’espoir de faire annuler l’interdiction.

« Ils disent que ces lois sont bien pro-vie, dont la vie ? Parce que cela n’a certainement pas protégé ma vie », a-t-elle déclaré.

« Il va falloir que nous nous unissions tous pour mener ce combat. Et si je peux fournir une sorte de courage ou d’espace pour que les gens le fassent, je considérerai cela comme une victoire.

Amanda Zurawski et son mari Josh étaient fous de joie lorsqu’ils ont découvert qu’ils allaient avoir un bébé, mais ils ont appris plus tard que leur fille ne survivrait pas. Source: Fourni Le Texas fait partie des États où la loi n’autorise désormais un avortement que si la mère est en danger de mort ou « déficience substantielle d’une fonction corporelle majeure ».

Ceux qui enfreignent ces lois – à la fois le patient et son médecin – .

Dans certains cas, ils peuvent également faire face à la prison à vie.

Le Dr Anne Banfield, présidente de la chaire d’obstétrique et de gynécologie de l’hôpital Maryland St Mary, a déclaré que l’effet sur la médecine était « glaçant ».

« Vous pouvez être pénalisé pour fournir la norme de soins, mais vous pouvez également être pénalisé pour ne pas fournir la norme de soins », a-t-elle déclaré.

Amanda et Josh Zurawski ont été pris dans les strictes lois anti-avortement du Texas lorsqu’Amanda a eu des complications médicales pendant la grossesse. Source: Fourni

Où l’avortement est-il légal aux États-Unis ?

Roe contre Wade était une décision historique de la Cour suprême de 1973 qui a établi l’accès à l’avortement comme un droit constitutionnel jusqu’à ce que le fœtus soit viable en dehors de l’utérus, généralement de 22 à 24 semaines.

La décision a empêché les 50 États de pouvoir interdire purement et simplement l’accès à l’avortement.

En juin 2022, la Cour suprême a voté pour annuler la décision, laissant les États fixer leurs propres restrictions.

De nombreux États des États-Unis interdisent presque totalement l’avortement. Source: Actualités SBS Au cours de la dernière année, 14 États ont adopté des interdictions quasi totales, tandis que six autres ont des interdictions avec des limites allant de six à 20 semaines de grossesse.

Plusieurs autres États ont des interdictions similaires, qui ont été temporairement bloquées par les tribunaux.

Vingt-six États ont maintenu la légalité de l’avortement, bon nombre d’entre eux ajoutant des protections telles que l’inscription de l’accès dans la constitution de l’État.

Certains États ont ajouté des protections dans leur constitution pour protéger l’accès à l’avortement. Source: Actualités SBS

Les Américains soutiennent-ils l’avortement ?

Selon un récent sondage Gallup, un record de 69% des Américains interrogés ont déclaré que l’avortement devrait être légal au cours des trois premiers mois de la grossesse.

Mais les opposants à l’avortement disent que cela ne devrait tout simplement pas être une option.

Carol Tobias, présidente de l’organisation anti-avortement National Right to Life, a déclaré qu’elle espérait qu’aucune femme ne choisirait l’avortement.

« Je veux que ce pays soit dans une situation où même si l’avortement est légal, aucune femme n’en veut, qu’elle se rende compte que la vie qu’elle porte en elle est précieuse et spéciale, et va rendre sa vie meilleure, pas pire », a-t-elle déclaré.

La décision d’annuler Roe v Wade a également mis la Cour suprême – qui a une majorité conservatrice – sous contrôle.

Mary Ziegler, professeur de droit à l’Université de Californie à Davis, a déclaré que la Cour suprême était devenue plus politique ces dernières années.

« Dans une certaine mesure, la Cour suprême a toujours été quelque peu politique … les présidents nomment des juges qui, selon eux, se rangeront à leurs côtés sur les questions du jour », a-t-elle déclaré.

« Je pense que la Cour suprême actuelle s’est moins préoccupée de sa réputation d’apolitique et, pour cette raison, a fait des choses beaucoup plus radicales et beaucoup plus conflictuelles. »

À l’approche de l’élection présidentielle de 2024, l’avortement reste un problème majeur.

Les démocrates ont juré de faire des droits reproductifs un pilier de leur campagne, tandis que les républicains sont pris entre leur base conservatrice et l’opinion du grand public.

Le professeur Ziegler a déclaré que la question serait un «test décisif» pour la démocratie.

« Vous avez, d’une part, un consensus assez clair qui émerge sur le fait que les Américains veulent que l’avortement soit légal … et vous avez une situation où le mouvement anti-avortement a des alliés dans les législatures des États et les tribunaux qui sont prêts à faire pression pour un déni d’accès », a-t-elle déclaré.

« Je pense que ça va vraiment être un test décisif pour la démocratie américaine. »

L’avortement est-il légal en Australie ?

L’avortement a été dépénalisé dans tous les États et territoires australiens, .

Cette semaine, la réforme proposée en Australie-Occidentale – qui a les lois les plus strictes – a été présentée au parlement dans l’espoir d’aligner l’État sur le reste du pays.

Bonney Corbin est responsable des politiques et de la recherche chez MSI Australia, un fournisseur d’avortement à but non lucratif, et a déclaré que le problème aux États-Unis avait eu des répercussions en Australie.

« Plus de gens en Australie ont commencé à avoir des conversations sur leurs propres expériences d’avortement », a-t-elle déclaré.

« Ils ont parlé aux gens de leurs familles et de leurs communautés, et nous avons eu un soulèvement comme nous n’en avions jamais vu auparavant – les rassemblements, le bruit que les gens ont fait, ont vraiment conduit à davantage de conversations publiques sur l’avortement, et à la fin de l’année dernière, nous avons vu un Enquête du Sénat sur l’accès universel aux soins de santé reproductive.

Mme Corbin a déclaré que si l’avortement est décriminalisé en Australie, les personnes qui ont besoin d’avortement sont confrontées à bon nombre des mêmes obstacles que celles aux États-Unis.

« L’accès à l’avortement concerne les obstacles aux soins d’avortement, et les obstacles que nous voyons sont le coût, les déplacements, l’accès à la garde d’enfants, la stigmatisation et des choses comme la possibilité de s’absenter du travail et l’accès à des personnes pour vous soutenir », a-t-elle déclaré.

«L’Australie fait partie d’un réseau mondial en matière de droits à l’avortement et de droits reproductifs.

« Notre contexte national est assez sûr en termes d’accès à l’avortement, (mais) il s’agit de savoir que nous faisons partie d’une communauté mondiale, et nous devons nous soutenir les uns les autres et tout le monde au sein de cette communauté. »