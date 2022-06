Roe est parti. Que font les démocrates maintenant ?

Depuis la nomination de la juge Amy Coney Barrett à la Cour suprême, les démocrates soupçonnent la fin de Roe contre Wade était proche. Ces soupçons ont été confirmés en mai, lorsqu’un projet d’avis en Dobbs c. Jackson Santé des femmes a été divulgué à Politico et envoyé une alarme aussi retentissante que possible sur la fin prochaine de l’avortement national légalisé.

Compte tenu de tout le temps qu’ils ont eu pour se préparer, l’absence de véritable plan ou de préparation des dirigeants démocrates nationaux en prévision de la décision de la Cour suprême de vendredi, dans laquelle la Haute Cour a finalement annulé Roe, a été stupéfiante.

Maintenant qu’il n’y a officiellement plus de protections fédérales contre l’avortement, de nombreux élus démocrates, en particulier parmi les dirigeants, semblent être apathiques, recourant à des platitudes d’espoir, de persévérance et de vote comme leur meilleure réponse à la majorité conservatrice du tribunal qui leur enlève un droit. C’est vrai que élire plus de démocrates pourrait fournir une solution à long terme, mais d’ici le début d’une nouvelle session du Congrès, des millions d’Américains vivant dans près de la moitié du pays n’auront pas droit à un avortement.

“Nous avons des élections à venir en novembre, et nous devons élire des démocrates pro-choix qui vont protéger les droits à l’avortement et nous donner la possibilité d’adopter une législation pour protéger ces droits dans tout le pays”, a déclaré la sénatrice démocrate Catherine Cortez Masto. , qui est enfermé dans une course difficile à la réélection au Nevada, a déclaré à Vox. “C’est la voie la plus facile et la plus simple à suivre, et c’est ce que je demanderais à tout le monde de comprendre et de suivre.”

Les élus démocrates confrontés à des élections de mi-mandat difficiles savent que le simple fait de demander aux gens de voter n’est pas le cri de ralliement que les gens en colère et effrayés veulent entendre. Ils le font de toute façon en raison des limites sévères de ce que le gouvernement fédéral peut vraiment faire en ce moment.

Le président Joe Biden a exposé cette dure réalité dans un discours à la nation vendredi, déclarant que «la seule façon de garantir le droit d’une femme de choisir, et l’équilibre qui existait, est que le Congrès rétablisse les protections de Roe contre Wade comme loi fédérale. Aucune action exécutive du président ne peut faire cela, et si le Congrès, comme il semble, n’a pas les voix pour le faire maintenant, les électeurs doivent faire entendre leur voix.

Les démocrates n’ont pas de solutions fédérales rapides maintenant, même s’ils contrôlent théoriquement le gouvernement. Ils se retrouvent à un moment qui montre les limites de la politique électorale, alors que des lois restreignant l’avortement entrent en vigueur dans au moins quatre États dès aujourd’hui.

Biden n’a pas beaucoup d’options – mais cela ne veut pas dire qu’il n’a pas d’options

Une solution législative peut être le seul moyen de codifier Chevreuil au niveau fédéral, et comme Biden y a fait allusion, ce n’est pas quelque chose de facile à réaliser. Mais dans son discours de vendredi, Biden a exposé certaines façons limitées dont les agences fédérales peuvent préserver l’accès à l’avortement, à la fois dans les États où il reste légal et par le biais de pilules abortives approuvées par la FDA, comme la mifépristone.

“Certains États disent qu’ils essaieront d’interdire ou de restreindre sévèrement l’accès à ces médicaments”, a-t-il déclaré. “Aujourd’hui, je demande au ministère de la Santé et des Services sociaux de prendre des mesures pour garantir que ces médicaments essentiels soient disponibles dans toute la mesure du possible.”

Peu de temps après que la décision a été rendue publique, le procureur général Merrick Garland a déclaré que le ministère de la Justice “utiliserait tous les outils à sa disposition pour protéger la liberté de procréation”, y compris la protection du droit des femmes de se déplacer librement dans les États où l’avortement est légal, d’accéder aux informations sur la procréation soins de santé et la possibilité d’obtenir librement des services de procréation dans des cliniques où cela est légal. Il a également réitéré les directives du département selon lesquelles les États ne peuvent pas interdire la mifépristone puisque la FDA l’a déjà approuvée.

Mais cette orientation n’est pas une loi établie, et certains États, comme la Louisiane, ont déjà tenté de limiter l’accès aux médicaments – et la question de savoir si un État peut interdire purement et simplement la pilule est une question juridique ouverte.

L’essentiel est que personne ne sait vraiment ce qui va suivre – et au-delà d’exhorter les Américains pro-avortement à élire des candidats pro-avortement dans les élections, une dissonance se fait jour entre la façon dont les démocrates nationaux se comportent et la crainte que de nombreux Américains, en particulier les femmes, se sentent en ce moment.

De nombreux démocrates semblent en décalage avec leur base

Dobbs le jour de la décision a semblé prendre les politiciens de Washington au dépourvu. Après avoir voté cet après-midi sur la législation bipartite sur la sécurité des armes à feu, la Chambre des représentants devrait quitter la capitale pendant deux semaines pour les vacances du 4 juillet. Le Sénat a quitté la Colline hier — et certains sénateurs rentraient chez eux lorsque la nouvelle a éclaté vendredi.

NBC News a rapporté que les membres du personnel de la Maison Blanche et la première dame Jill Biden avaient appris la décision par des alertes push sur leurs téléphones – et le bureau de presse a annulé le point de presse de la journée pour prendre le temps d’un discours présidentiel soudain.

À Capitol Hill, la présidente de la Chambre, Nancy Pelosi, a prononcé des remarques sombres peu de temps après la publication de l’avis, mais une vidéo d’elle réciter un poème était ce qui a gagné du terrain à partir de cette adresse. Une autre vidéo des démocrates de la Chambre en chantant “God Bless America” ​​avait accumulé environ un million de vues dans l’après-midi. Les deux clips semblent alimenter le sentiment parmi les démocrates progressistes et militants que leur action ne correspond pas au moment. Pendant ce temps, la police anti-émeute était en cours de déploiement contrôler les foules en colère à l’extérieur du tribunal; les tireurs d’élite semblaient avoir position prise sur le toit du bâtiment. Alors qu’il terminait son discours, Biden a exhorté les manifestants à être pacifiques et non violents.

L’action du Congrès est désormais limitée. Un vote du Sénat pour codifier Chevreuil peu de temps après la fuite du projet d’avis, il n’a pas réussi à éliminer une obstruction; les chances que l’obstruction systématique soit supprimée maintenant sont faibles, malgré son plus grand défenseur, le sénateur Joe Manchin de Virginie-Occidentale, reconnaissant qu’il se sent maintenant menti par les juges qui ont voté pour annuler Roe contre Wade et Planification familiale c. Casey. La sénatrice Susan Collins (R-ME), l’une des deux républicaines favorables à l’avortement au Sénat, a déclaré dans un déclaration vendredi qu’elle travaille avec les démocrates sur un nouveau projet de loi “qui codifierait Chevreuil.” Elle n’a cependant pas précisé comment la législation bipartite éliminerait l’obstruction systématique.

Toute voie législative dépend de qui contrôle le Congrès l’année prochaine. Les démocrates de la Chambre sont sur le point de perdre leur majorité par une marge significative ; le Sénat reste cependant en jeu. Les démocrates auraient besoin de garder le contrôle des deux chambres – et d’augmenter considérablement leur nombre au Sénat – pour avoir un réel espoir d’adopter une législation pro-avortement. Et cela semble être ce sur quoi le parti fonde ses espoirs. Dans ses remarques de vendredi, Pelosi a souligné que les démocrates devaient “obtenir deux sénateurs supplémentaires afin que nous puissions supprimer les obstacles à l’adoption de lois”.

Mais attendre, espérer et voter n’est peut-être pas un message satisfaisant pour la base démocrate. Plus tôt dans la journée, plus de 100 démocrates de la Chambre ont défilé à environ un pâté de maisons des marches est du Capitole jusqu’à la Cour suprême. “Nous faisons confiance aux femmes, nous n’y retournerons pas”, ont-ils scandé. Rassemblés devant le tribunal, ils ont poursuivi leur mantra. Mais une fois à la clôture, le voix d’un manifestant a retenti sur les législateurs dans une vidéo publiée sur Twitter : “Les démocrates se sont rendus là-dessus.” Avec Chevreuil parti, ce sentiment ne peut que grandir.