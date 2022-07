Roe c.Wade – Section locale de Shaw

Le 24 juin, la Cour suprême des États-Unis a annulé Roe v. Wade et Planned Parenthood v. Casey et les protections fédérales contre l’avortement qui les accompagnaient. Selon le site Web de vérification des faits snopes.comles lois qui restreignent ou interdisent l’avortement ont joué un rôle faible ou négligeable dans la réduction du taux d’avortements, mais elles augmentent le nombre d’avortements dangereux et illégaux.

Comme on l’a souvent dit : Roe v Wade n’était pas le début de l’avortement des femmes. Roe était la fin des femmes mourant des avortements. Pour protéger les femmes et réduire le nombre d’avortements à risque, Roe v Wade doit être restauré.

Anne Legg

Woodstock