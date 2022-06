Roe c. Wade et le contrôle des armes à feu : contradictoires ou cohérents ?

Ce sont les questions les plus polarisantes de la vie américaine : l’avortement et les armes à feu. Et deux décisions capitales de la Cour suprême en deux jours ont fait tout sauf les résoudre, déclenchant un débat sur la fidélité et la cohérence des juges conservateurs de la Cour avec l’histoire et la Constitution – ou les citant pour justifier des préférences politiques.

Pour certains critiques, les décisions représentent une contradiction évidente et profondément préjudiciable. Comment le tribunal peut-il justifier la restriction de la capacité des États à réglementer les armes à feu tout en élargissant le droit des États à réglementer l’avortement ?

“L’hypocrisie fait rage, mais le mal est sans fin”, a déclaré vendredi la présidente de la Chambre, Nancy Pelosi, après que le tribunal a rendu sa décision sur l’avortement.

Pour les partisans, les conservateurs de la cour restent fidèles aux principes fondateurs du pays et annulent les erreurs du passé.

Le tribunal a corrigé une erreur historique en annulant un droit à l’avortement qui existe depuis près de 50 ans, a déclaré vendredi l’ancien vice-président Mike Pence. Sur Twitter, il a déclaré que la décision rendait aux Américains le pouvoir de “se gouverner au niveau de l’État d’une manière compatible avec leurs valeurs et leurs aspirations”.

Les opposants à Roe v. Wade, la décision controversée de 1973 qui a confirmé le droit à l’avortement, disent que la Cour suprême à l’époque a fait exactement ce que certains accusent les juges majoritaires de faire maintenant, en adaptant et en déformant les arguments juridiques pour les adapter aux positions politiques.

Les membres de la majorité conservatrice actuelle du tribunal, exposant leur pensée dans les décisions de cette semaine, ont été assez cohérents, s’en tenant aux paroles des fondateurs du pays et aux précédents de l’histoire qui remontent encore plus loin, disent ces partisans.

Dans les deux décisions, la majorité fait valoir que si un droit est énoncé dans la Constitution des États-Unis, la barre pour toute réglementation gouvernementale de ce droit est extrêmement élevée. Mais si un droit n’est pas explicite, les gouvernements étatiques et fédéraux ont une plus grande latitude pour imposer des réglementations.

Pour ceux qui étudient la cour, cependant, la réalité est plus compliquée.

Un certain nombre conviennent que, malgré toute la controverse des décisions, les juges majoritaires ont au moins suivi une théorie juridique cohérente en rendant les décisions sur l’avortement et les armes à feu.

“Je comprends à quel point cela peut paraître hypocrite, mais du point de vue de la majorité conservatrice au tribunal, c’est une approche cohérente dans les deux cas”, a déclaré Richard Albert, professeur de droit à l’Université du Texas à Austin. “Je ne dis pas que c’est correct, au fait, mais de leur point de vue, c’est complètement cohérent et cohérent.”

La cohérence, cependant, ne peut masquer le fait qu’il y a eu un changement sismique sur le terrain depuis que le président Donald Trump a nommé trois conservateurs. Et cela est susceptible de brouiller davantage les perceptions publiques d’une institution qui préfère se considérer comme étant au-dessus de la politique, disent les observateurs de la cour.

Les deux décisions “émanent du même tribunal dont la légitimité est en chute libre”, a déclaré Laurence Tribe, éminent spécialiste du droit constitutionnel et professeur émérite à la Harvard Law School.

Les décisions de la majorité du tribunal sur les droits des armes à feu et la décision un jour plus tard sur l’avortement reposent toutes deux sur une philosophie d’interprétation constitutionnelle appelée “originalisme”. Pour évaluer les droits que la Constitution confère, les originalistes se concentrent sur ce que les textes signifiaient lorsqu’ils ont été écrits.

Les opinions des originalistes sont souvent chargées d’études détaillées de l’histoire, comme le sont ces deux décisions.

L’essentiel de l’opinion du juge Clarence Thomas sur les droits des armes à feu est consacrée à l’histoire et à ce qu’elle dit sur les intentions des fondateurs lorsqu’ils ont élaboré le deuxième amendement et lorsque les législateurs ont élaboré le 14e amendement sur la procédure régulière dans les années 1860. Thomas a abordé une longue liste de personnages historiques, dont le roi d’Angleterre Henri VIII, qui, selon la décision, s’inquiétait que l’avènement des armes de poing menace la maîtrise de l’arc long de ses sujets.

La décision sur l’avortement rédigée par le juge Samuel Alito plonge également profondément dans le passé, concluant qu’il n’y avait rien dans le dossier historique soutenant un droit constitutionnel d’obtenir un avortement.

“Non seulement il n’y avait pas de soutien pour un tel droit constitutionnel jusqu’à peu de temps avant Roe, mais l’avortement était depuis longtemps un crime dans chaque État”, a écrit Alito.

Les deux décisions de cette semaine sont plus cohérentes sur le plan juridique que ne le suggèrent les critiques, a déclaré Jonathan Entin, professeur de droit émérite à la Case Western Reserve University de Cleveland.

“Nous pouvons débattre de la signification du deuxième amendement, mais le deuxième amendement parle explicitement du droit de détenir et de porter des armes, alors que le droit d’accès à l’avortement ne figure pas explicitement dans la Constitution”, a-t-il déclaré. “Si c’est là que vous allez aller, alors peut-être que ces décisions ne sont pas si tendues après tout.”

Tous les observateurs ne sont pas d’accord.

“Je pense qu’il y a un double standard ici”, a déclaré Barry McDonald, professeur de droit à l’Université de Pepperdine, passant en revue les arguments des juges selon lesquels les deux décisions sont fondées sur une lecture stricte de la loi et de l’histoire. Cette logique est fragile, a-t-il dit, compte tenu de la conclusion de nombreux historiens du droit selon laquelle le droit de porter des armes dans la Déclaration des droits est, en fait, beaucoup plus étroit que ne le prétend la majorité des tribunaux.

La plupart des Américains ordinaires, cependant, ne seront pas familiers avec une théorie juridique aussi complexe. Au lieu de cela, beaucoup évalueront les actions du tribunal en fonction de leur perception des motifs des juges et des implications personnelles des décisions, ont déclaré des experts.

Beaucoup sont susceptibles de considérer les décisions comme le résultat direct des nominations de Trump et de la détermination des juges à mener à bien son programme, faisant de la cour “plus une institution de politique que de droit”, a déclaré McDonald.

Tribe a déclaré que la majorité du tribunal a embrassé un passé imaginaire et que ses affirmations qui ne font que respecter la loi sont fausses. Les juges majoritaires peuvent affirmer qu’ils ont été juridiquement cohérents. Mais prises ensemble, a-t-il dit, les décisions sur les armes à feu et l’avortement créent un effet coup de fouet de la part d’un tribunal qui prétend protéger les droits individuels, puis a effectivement limité le contrôle de nombreux Américains sur leur propre corps.

“Je pense que les décisions vont dans des directions radicalement différentes”, a déclaré Tribe, “mais la seule chose qu’elles ont en commun, c’est qu’elles sont décidées par une nouvelle majorité enhardie qui ne connaît aucune limite à son propre pouvoir et est parfaitement disposée à jeter le précédent. au nom d’une version de l’originalisme qui ne tient vraiment pas debout.”