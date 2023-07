Rodrygo du Real Madrid fatigué de parler, aucune action contre le racisme

Rodrygo Goes du Real Madrid a déclaré à ESPN qu’il en avait assez de parler de racisme dans le football espagnol car aucune décision réelle n’a été prise pour résoudre le problème.

Le coéquipier de l’attaquant à Madrid et au Brésil, Vinícius Júnior, a reçu le soutien du monde entier après avoir été victime d’insultes racistes de la foule lors d’un match de LaLiga à Valence le 21 mai.

– Diffusez sur ESPN +: LaLiga, Bundesliga, plus (États-Unis)

Vinícius doit témoigner devant le tribunal par liaison vidéo en septembre dans l’affaire de trois fans accusés de l’avoir agressé racialement.

« Je veux croire que [it won’t be a problem this season] mais nous savons que c’est difficile », a déclaré Rodrygo à ESPN. « Je suis sûr que cela se reproduira. Ce n’est pas bien, mais je ne vais pas mentir et penser que quelque chose va changer parce que tout le monde s’est arrêté et s’est impliqué [in the issue]parce que nous savons que ce n’est pas comme ça.

« Nous sommes déjà fatigués de parler, de faire ceci et cela, et [seeing that] ça ne change pas. Maintenant, c’est un sujet dont je n’aime même pas parler, car je sais que ce sera toujours le même. »

L’incident de Mestalla était la huitième fois au cours de la saison 2022-23 au cours de laquelle LaLiga avait signalé aux autorités des abus racistes de Vinícius par des fans.

Cela a déclenché une réaction de la part des autres joueurs, des instances dirigeantes du football et des politiciens, la ligue appelant à des modifications des lois sportives espagnoles pour lui permettre d’imposer des sanctions directement, plutôt que de transmettre les affaires aux procureurs et à la fédération espagnole de football.

« Bien sûr [I’ll keep taking a stand] », a déclaré Rodrygo. « D’autant plus que je suis le coéquipier de Vini, je suis là à ses côtés, et je suis noir aussi, je dois participer.

« Mais comme je l’ai dit, nous parlons et parlons toujours, mais aucune décision réelle n’a été prise. Je pense donc que c’est pourquoi ces choses existent toujours. »

L’entraîneur du club de Rodrygo, Carlo Ancelotti, a été à plusieurs reprises lié au travail de l’équipe nationale du Brésil, étant nommé par le président de la CBF Ednaldo Rodrigues comme son candidat préféré, mais a un contrat au Bernabeu jusqu’en juin 2024.

L’entraîneur de Fluminense, Fernando Diniz, a été nommé à ce poste par intérim ce mois-ci, pour un contrat d’un an.

« Cela m’a un peu surpris parce que tout le monde disait ‘Ancelotti, Ancelotti’ et puis de nulle part ils ont annoncé Diniz », a déclaré Rodrygo à ESPN.

« Je ne savais pas. Mais j’aime ce que tout le monde a dit à propos de Diniz. Je le connais depuis les quelques fois où nous nous sommes rencontrés, nous avons parlé, je n’ai jamais travaillé avec lui, mais beaucoup de gens disent qu’il est génial . »