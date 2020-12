LEXINGTON, Ky.: Chris Rodriguez Jr. s’est précipité pour trois touchés, Terry Wilson et AJ Rose chacun pour un, et le Kentucky a roulé 41-18 Caroline du Sud dans la finale de la saison régulière pour les deux écoles samedi soir.

Les Wildcats (4-6, 4-6 Southeastern Conference) ont tenté d’arrêter une glissade de deux matchs et continuent de l’envisager pour les séries éliminatoires. Leur plus haute performance dans la première moitié de cette saison a été aidée par 10 points sur deux de leurs trois plats à emporter, y compris deux échappés de Jordan Wright.

Rodriguez est revenu d’une absence de deux matchs pour se précipiter pour la première mi-temps 1 et 2 verges de touchés autour du score de 8 verges de Roses avant de sceller la défaite avec un éclatement de 79 verges sur la gauche avec 4:56 à faire. Wilson a ajouté une course TD de 1 verge au début du troisième quart lorsque les Wildcats ont dépassé les Gamecocks (2-8, 2-8) 492-404.

Wilson, le quart-arrière senior, a terminé 17 des 26 passes pour 201 verges et s’est précipité pour 46 à une pause de 1000 en carrière. Rodriguez a récolté 139 verges sur 14 transporteurs et 101 sur 14 transporteurs alors que le Kentucky en Caroline du Sud a couvert sa sixième défaite consécutive.

Kevin Harris s’est précipité à 210 verges et un touché sur 21 porteurs pour devenir le 11e Gamecock avec 1000 en une saison. La passe TD de 30 verges de Luke Doty à Dakereon Joyner et la conversion de deux points à Nick Muse avec 5:12 à jouer ont fait 34-18 pour la grande course TD de Rodriguez.

LE TAKEAWAY

Caroline du Sud: Une pénalité d’attente coûteuse quand ils se sont rendus au Kentucky 9 sur la possession du ballon d’ouverture a permis aux Gamecocks de revenir avant de manquer le panier. Les ventes ont suivi, ainsi que leur incapacité à ralentir les Wildcats, à creuser un trou profond dont ils ne pouvaient pas sortir et ont probablement mis fin à leur saison.

Kentucky: Ayant besoin d’un coup de pouce après des coups successifs à travers l’Alabama et la Floride n ° 6, les Wildcats ont rapidement imposé leur volonté aux Gamecocks. Cela a fait un gros oreiller et, plus important encore, ils l’ont ajouté pour changer après avoir lutté avec des jeux complets. Impressionnant étant donné qu’ils ont joué sans 17 joueurs, dont cinq partants.

SUIVANTE

Caroline du Sud: Saison terminée.

Kentucky: Attendez de voir si les séries éliminatoires sont encore possibles lorsque les places dans le bol sont annoncées le 20 décembre.

___

