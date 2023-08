Rodrigue: 5 choses auxquelles je pense après le match de pré-saison de la semaine 2 des Rams contre les Raiders

INGLEWOOD, Californie – Les Rams de Los Angeles ont perdu leur deuxième match de pré-saison consécutif, cette fois 34-17 contre les Raiders de Las Vegas.

Bien que je ne saute toujours pas aux conclusions complètes de la pré-saison (la pré-saison), Je suis beaucoup plus proche d’hypothèses fortes sur certains groupes de position (toux, la ligne défensive, toux) et de voir une croissance chez d’autres.

Cinq réflexions en développement à partir de samedi :

1. Nous savions que cette défense pouvait faire face à ces types de douleurs de croissance. Les fans sont-ils prêts pour la balade ?

En écrivant depuis février sur l’intention des Rams de réviser un seul côté de leur liste, dans ce cas la défense – pour le bien d’une équipe qui voulait toutes deux garder la majorité de son attaque intacte et nettoyer son futur plafond salarial dans le processus – il était facile d’oublier une chose : ce qu’il pourrait réellement regarder comme en action.

Il n’y a pas de revêtement de sucre, c’est simplement un groupe qui va avoir beaucoup de bosses à mesure que les jeunes joueurs grandissent, et les progrès ne seront pas linéaires. Je vais utiliser la première mi-temps spécifiquement comme exemple, car peu de joueurs de la seconde mi-temps de samedi soir contribueront réellement à la saison régulière, à moins d’une sorte de fiasco de blessure.

Donc, à propos de ce groupe de première mi-temps: la ligne défensive est toujours une préoccupation majeure, certainement pour les passes mais surtout contre la course. Les Raiders ont terminé le premier quart avec huit premiers essais, dont la moitié étaient sur des jeux de course, et ont récolté en moyenne 5,8 verges par course sur leur premier entraînement seul. Ils ont couronné ce trajet, qui comportait cinq courses trop faciles, avec un touché de 7 verges. Les Rams avaient même le secondeur intérieur Christian Rozeboom, qui est le n ° 2 de cette équipe, sautant dans les lacunes lors de jeux de course et même de jeux d’action pour essayer de voir ce qui fonctionne pour leur ligne défensive ou même l’aide, tandis que la troisième corde le secondeur intérieur Jake Hummel occupait souvent le deuxième niveau. Les Rams jouent beaucoup de regards de secondeur unique dans leur défense de saison régulière, donc cela semblait être un effort clair pour aider contre la course.

La semaine dernière, l’entraîneur-chef Sean McVay a déclaré que le travail technique dans le cadre de leur schéma d’écart et demi, comme le placement des mains et l’exécution spatiale générale, étaient les coupables d’une défense de course poreuse et que ces choses sont corrigibles. Il a encore dit samedi soir, ce qui le préoccupe le plus, c’est s’il peut voir les joueurs faire des pas dans « la bonne direction ».

Alors je lui ai demandé : Pourrait-il ?

« Je dois pouvoir regarder le film, pour pouvoir répondre à cela », a-t-il déclaré.

Whiplash aux bonnes choses: la défense des Rams s’est resserrée à la fin du premier quart et dans le deuxième. Le demi de coin recrue Tre Tomlinson, qui a commencé le match, a eu une rupture de passe impressionnante en profondeur contre le receveur Phillip Dorsett II et le demi de coin Robert Rochell a interrompu la troisième passe qui a suivi.

Whiplash aux mauvaises choses: Tomlinson a été signalé pour un blocage illégal alors qu’il tentait d’interrompre un jeu de course. Cela a envoyé les Raiders, qui avaient déjà une excellente position sur le terrain en raison d’un retour de dégagement de 31 verges, encore plus loin.

Coach McVay sur Coach Cam pour le choix 6 de Jake Hummel. 🤣 📺 @ABC7 + l’application Rams pic.twitter.com/dL5nXbmlxs – Rams de Los Angeles (@RamsNFL) 20 août 2023

Whiplash aux bonnes choses: Les Rams ont obtenu un sac de couverture (Keir Thomas) qui a aidé à maintenir les Raiders sur un panier. Hummel a obtenu un choix de six. Le joueur de ligne défensive Jonah Williams a frappé une passe qui a aidé les Rams à forcer un revirement sur les downs. Whiplash aux mauvaises choses: Leur défense de deux minutes était pleine de trous de couverture et le quart-arrière Brian Hoyer a eu une tonne de temps sur certains de ses lancers.

Vous avez eu l’idée. En ce qui concerne leur ligne défensive, en particulier, les Rams devraient surveiller de près les réductions des autres équipes au cours des deux prochaines semaines. C’est bien d’apprendre et de grandir, mais ils n’auront aucune chance contre certaines des équipes qu’ils affronteront au cours de la première partie de la saison s’ils continuent à être découpés sur le terrain comme ça. Les Rams croient que leur attaque les maintiendra compétitifs dans de nombreux matchs, mais cela n’aura pas d’importance si une équipe peut si facilement contrôler le ballon avec un jeu de course décent et jouer à l’écart du quart-arrière Matthew Stafford.

2. Davis Allen a un sacré début

Allen, l’ailier serré recrue que les Rams ont repêché au cinquième tour ce printemps, a raté l’intégralité du camp d’entraînement en raison d’un problème aux ischio-jambiers. Allen vient de commencer à s’entraîner cette semaine et a été jeté dans le mélange samedi soir. Il a absolument impressionné: Allen a attrapé ses huit cibles sur 53 verges.

Le meilleur d’entre eux a été un catch-and-run difficile de 7 mètres dans la zone rouge, où il a fallu plusieurs défenseurs des Raiders pour amener Allen au sol. Allen était très fatigué à ce moment-là, après seulement quelques jours de retour sur le terrain, mais a montré son potentiel en tant que contributeur de verges après capture dans une partie à enjeux élevés du terrain.

« Quand j’étais enfant, mon père disait toujours : ‘Ne laisse personne t’abattre' », a déclaré Allen après le match en souriant. « Donc, j’ai toujours essayé de faire ça. Si je dois descendre, j’emmène beaucoup de gens avec moi. Heureusement, il s’est avéré que j’en ai cassé quelques-uns (plaqués) et obtenu quelques mètres de plus.

« C’était génial d’être de retour. Il faut absolument se mettre davantage en forme dans le football, bien sûr, mais c’est une façon parfaite de le faire.

Bien qu’il ait passé le camp d’entraînement sur la touche à regarder l’entraînement se dérouler, Allen a déclaré que les entraîneurs des Rams lui avaient lancé un livre de jeu complet avant le match de samedi. Il a également montré une capacité intrigante en tant que bloqueur.

« Ils m’ont jeté directement dedans, m’ont jeté directement dans le feu », a déclaré Allen. « J’étais très reconnaissant pour cela. Et heureusement, pendant que j’étais sorti, la seule chose que j’ai pourrait faire était d’étudier le playbook. Je ne voulais donc pas du tout être en retard dans cette phase. Cette semaine, ils m’ont en quelque sorte juste… laissé partir. Vous savez, ils l’ont regardé un peu, revenant tout juste d’une blessure. Ils ont en quelque sorte dû limiter mon métrage. Mais ils m’ont en quelque sorte laissé partir.

3. Stetson Bennett donne, reprend

Le quart-arrière recrue des Rams, qui a joué tout sauf la seconde moitié du quatrième quart samedi, continue d’atteindre la courbe d’apprentissage de la NFL en public – et doit souvent faire exactement cela, plusieurs fois par match. Bennett a eu une ouverture fragile, y compris une troisième passe sautée au receveur Tyler Johnson et une autre passe incomplète sur un troisième essai où il a lancé une balle haute (mais attrapable) au receveur contesté Demarcus Robinson et elle est tombée incomplète. Bennett a également lancé un pick-six presque directement à la sécurité d’Isaiah Pola-Mao. Le ballon était censé aller à Johnson sur une route de rupture, qu’il a courue, mais Bennett a plutôt jeté vers un point de repère où une route de rupture aurait été.

« C’était complètement de ma faute », a déclaré Bennett, « je pensais qu’il allait parcourir un itinéraire différent de celui qu’il a fait et je l’ai anticipé. Et puis il a couru celui qui a été appelé. J’ai jeté celui qui ne l’était pas, et j’ai payé pour ça.

Et pourtant, Bennett est également capable de faire des jeux que les Rams adorent voir, y compris un lancer au timing parfait au receveur recrue Xavier Smith en seconde période, qui à son tour a fait une prise exceptionnelle.

« Ils exécutaient une couverture d’homme, et il avait un itinéraire de couture », a déclaré Bennett, « J’ai vu sa libération, vérifié la sécurité et je l’ai juste mise là. Pendant que c’était dans les airs, je me disais « regarde… regarde… regarde… » et il l’a fait et c’était juste là, et il a fait un sacré jeu.

Bennett, qui a terminé le match 15 sur 24 pour 142 verges et l’interception, a également couru dans un touché du gardien pour couronner un entraînement de 11 jeux et 75 verges au troisième quart. Il est haut et il est bas, et c’est à prévoir. Les Rams l’ont déjà vu traverser une courbe d’apprentissage, lorsqu’il est passé de débutant à partant à Georgia.

« Il est difficile de dire exactement quand cela a commencé à ralentir (au collège), je pense que c’est un processus continu », a-t-il déclaré. « Tout d’un coup, tu es en quelque sorte là. Et c’est, je suppose, ce que ce sera comme ici. Vous ne savez pas vraiment jusqu’à ce que vous arriviez, et tout ce que nous pouvons faire, c’est faire le prochain pas en avant. C’est ce que j’essaie de faire à chaque jeu. »



Stetson Bennett (Kiyoshi Mio / USA Today)

4. Des équipes spéciales s’attaquant à un travail en cours

Non seulement les Raiders ont obtenu un retour de botté de dégagement de 31 verges, à peine sauvé par le parieur Ethan Evans poussant le retourneur hors des limites, mais sur de nombreuses couvertures des bottés de dégagement d’Evans, il y a eu au moins deux plaqués manqués, par une variété de joueurs différents. . En fait, les plaqués manquants au point de contact initial semblaient plus réguliers qu’improbables, sauf quand Evans a lancé un tir serré sur la ligne de touche qui a forcé un retourneur des Raiders à se mettre sur la pointe des pieds alors qu’il l’attrapait pour rester dans les limites, avant de sortir des limites. – rendant ainsi inutile pour les joueurs de couverture de s’attaquer au retourneur.

« Je pense qu’il y a eu beaucoup de tacles manqués », a déclaré McVay, « il y a aussi eu beaucoup de situations où je pense que vous voulez donner un peu de grâce à (ce qui serait) les 11 principaux gars que nous avons à peine été. travaillant sur cette unité, que nous prévoyons de couvrir les bottés de dégagement lorsque nous affronterons les Seahawks de Seattle le 10. Je n’essaie pas de trouver des excuses, mais il (y a) de vraies choses de continuité que nous voulons continuer à resserrer. Même sur celui que nous avons abandonné la semaine dernière, il y a des choses très homogènes que nous pouvons corriger. »

Sur une note positive, la sécurité de deuxième année Quentin Lake a été un véritable point positif dans les équipes spéciales et également en jouant au secondeur de dix cents – une position de sous-ensemble qui présente une sécurité jouant plus près de la ligne de mêlée, mais est distincte de leurs multiples facettes « Rôle d’étoile ». Lake a réussi quelques tacles exceptionnels, dont un sur des équipes spéciales qui ont épinglé les Raiders profondément dans leur propre territoire au deuxième quart.

Je suis peut-être le seul mais j’ai trouvé cela super intéressant de la part du coordinateur ST Chase Blackburn. Semblable à l’attaque (et maintenant même à de nombreuses défenses), les équipes spéciales consistent tellement à manipuler l’espace. Si les Rams peuvent correctement tirer parti des bottés de dégagement d’Evans, ils ont plus d’espace pour manipuler pic.twitter.com/42xkdWyFbn — Jourdan Rodrigue (@JourdanRodrigue) 14 août 2023

5. Byron Young … démarreur au crayon?

J’ai désigné Young comme joueur à surveiller lors du match de pré-saison de cette semaine après une fantastique semaine d’entraînement. Il s’avère que c’était en effet suffisamment productif pour que les Rams décident étonnamment de le reposer – faisant également potentiellement un signe de tête vers son statut de partant. Un porte-parole de l’équipe a confirmé que Young n’était pas blessé.

McVay a mentionné après le match que Young était « un peu endolori » après une si lourde charge de travail à l’entraînement et il a donc appelé pour le reposer, mais cela m’indique également que Young est, à partir de maintenant, inscrit comme l’un des départ des secondeurs extérieurs.

Faut-il mentionner : Le porteur de ballon de troisième chaîne Ronnie Rivers a suivi un impressionnant premier match de pré-saison avec une autre solide performance contre les Raiders. Rivers a coupé des courses de six, sept et six verges lors de l’entraînement d’ouverture des Rams et à plusieurs reprises lorsqu’il a été remplacé, le jeu de course a semblé caler. On ne sait toujours pas si les Rams garderont trois ou quatre porteurs de ballon sur leur liste de 53 joueurs, et la recrue Zach Evans a le statut de choix au repêchage. Mais Rivers ne partira pas tranquillement, et il ne devrait pas non plus.

N’ont pas joué : Stafford, Cooper Kupp, Van Jefferson, Tutu Atwell, Puka Nacua, Cam Akers, Tyler Higbee, Coleman Shelton, Brian Allen, Rob Havenstein, Brycen Hopkins, Hunter Long (blessé), Ernest Jones, Cobie Durant, Derion Kendrick (blessé), Jason Taylor (entraînement également manqué jeudi), Young, Ochaun Mathis (blessé).

(Photo du haut de Davis Allen : Keith Birmingham / MediaNews Group / Pasadena Star-News via Getty Images)

