Rodrigo Bentancur: la Juventus rejette l’offre de 20,5 millions de livres sterling d’Aston Villa pour le milieu de terrain défensif | Nouvelles du football

La Juventus a rejeté une offre d’une valeur d’environ 20,5 millions de livres sterling d’Aston Villa pour le milieu de terrain défensif Rodrigo Bentancur, selon Ciel en Italie.

L’offre d’ouverture de Villa valait environ 16,5 millions de livres sterling, avec plus de 4 millions de livres sterling de bonus, mais la Juve veut environ 21 millions de livres sterling à l’avance pour être intéressée.

Ciel en Italie pense que les deux parties ne sont pas trop éloignées dans leurs négociations avant la fermeture de la fenêtre de transfert lundi.

Sky Sports Nouvelles comprend que la Juve attend plus d’argent, en partie parce que 30% des frais iraient à l’ancien club de Bentancur, Boca Juniors, dans le cadre d’une clause de vente dans son contrat.

La Juventus a signé Bentancur de Boca Juniors pour 8 millions de livres sterling en juillet 2017, son contrat actuel expirant à l’été 2024.

Image:

Bentancur est à la Juve depuis quatre ans et demi



Le patron de Villa, Steven Gerrard, pense que le joueur de 24 ans renforcerait ses options de milieu de terrain et offrirait spécifiquement une bonne compétition à Douglas Luiz.

Bentancur a fait 26 apparitions pour la Juve dans toutes les compétitions cette saison, mais a commencé 13 de ses 23 matches de Serie A.

