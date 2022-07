Rodri signe une prolongation de contrat avec Manchester City

Le milieu de terrain international espagnol de Manchester City, Rodri, a signé un nouveau contrat avec les champions de Premier League qui le maintiendra lié au club jusqu’en 2027.

La prolongation de trois ans fait suite à l’arrivée par City du milieu de terrain anglais Kalvin Phillips au centre du milieu de terrain pour remplacer le vétéran Fernandinho qui a quitté le club.

Rodri, 26 ans, a rejoint City en 2019 en provenance de l’Atletico Madrid dans le cadre d’un contrat d’une valeur d’environ 50 millions de livres (59,15 millions de dollars) et a remporté deux titres de Premier League.

« Nous avons eu beaucoup de succès depuis que je suis arrivé ici, ce qui me rend très fier. Mais pour être honnête, ce succès m’a rendu encore plus affamé. Une fois que vous commencez à gagner de gros titres, vous ne voulez plus vous arrêter », a-t-il déclaré sur le site Web du club.

“City, je pense, m’offre les meilleures chances de gagner des trophées et c’est pourquoi je suis si heureux de rester ici plus longtemps”, a-t-il ajouté.

Le directeur du football de City, Txiki Begiristain, s’est dit ravi d’avoir accepté l’accord.

“Il est l’exemple parfait de ce que devrait être un professionnel de haut niveau : il a une attitude fantastique, vit sa vie de la bonne manière, prend soin de son corps et s’entraîne dur chaque jour. C’est le rêve d’un manager, et je sais que Pep adore travailler avec lui », a-t-il déclaré.

“Il s’est beaucoup amélioré depuis son arrivée ici et, pour moi, il est maintenant l’un des meilleurs au monde à son poste”, a-t-il ajouté.

