Rodri dit qu’il joue de son mieux en tant que Manchester City Eye European Glory

Rodri de Manchester City dit qu’il joue son meilleur football alors que son équipe tente de remporter un triplé historique lorsque les champions de Premier League affronteront l’Inter Milan lors de la finale de la Ligue des champions samedi.

Le milieu de terrain espagnol de 26 ans et ses coéquipiers peuvent atteindre l’immortalité sportive contre l’Inter à Istanbul, où City peut être couronné champion d’Europe pour la première fois et affronter le triplé de Manchester United en 1998-99.

Rodri a rejoint City en 2019 en provenance de l’Atletico Madrid dans le cadre d’un contrat d’une valeur d’environ 50 millions de livres (62,1 millions de dollars) et a remporté trois titres de premier plan.

« Je me sens au meilleur moment – physiquement, mentalement, la façon dont je comprends le jeu », a déclaré Rodri aux journalistes après avoir battu United 2-1 en finale de la FA Cup à Wembley.

« J’ai essayé de grandir et d’apprendre. C’est ma quatrième année, et il y a eu beaucoup de leçons. Je me sens plus mature.

«Mais il faut gagner. Il ne s’agit pas seulement de bien jouer, il s’agit de faire partie d’une équipe gagnante. »

Rodri a déclaré que City avait « essayé d’apprendre beaucoup du passé » après s’être rapproché de la gloire européenne au cours des dernières saisons.

City a participé à la finale de la Ligue des champions 2020-21, où il a subi une défaite 1-0 contre Chelsea à Porto.

Mais City est désormais le favori pour battre l’Inter après avoir remporté son cinquième titre de Premier League en six saisons le mois dernier.

« Pep a dit que vous ne serez pas ‘grand, grand’ si vous ne gagnez pas en Europe. C’est l’examen que nous devons repasser », a ajouté Rodri.

« C’est une autre finale et nous sommes prêts. Je vais pousser les gars à être nous-mêmes, à être confiants, à faire de notre mieux et à me battre pour la finale. »

